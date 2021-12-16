В столице Украины обновили платежки за тепло и горячую воду: Что изменилось

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К ним добавились несколько новых строк

Жители Киева начали получать обновленные платежки за отопление и горячую воду. Об этом сообщил директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин во время брифинга.

По его словам, в новых платежках появилась строка "Абонплата", которая включает в себя как расходы на обслуживание, ремонт и замену счетчиков, так и затраты исполнителя услуг, связанные с функционированием абонентских и расчетных служб, а также формированием платежек.

При этом размер абонплаты фиксированный и не зависит от площади каждой квартиры, числа прописанных лиц и объемов наддаваемых услуг.

Так, за отопление киевляне будут платить:

30,95 гривны – с расходами на обслуживание домовых счетчиков;

21,63 гривны – без затрат на обслуживание домовых счетчиков.

А цены за горячую воду установлены на уровне:

33,74 гривны – с расходами на обслуживание домовых счетчиков;

15,35 гривны – без затрат на обслуживание домовых счетчиков.

Также появились новые строки "Функционирование системы отопления" (выделена составляющая из общего объема тепла на весь дом), "Функционирование системы горячего водоснабжения" (тепловая энергия на обеспечение системы такого водоснабжения) и "Минимальная доля" (отражает минимальное среднее потребление от общего объема тепла на дом для квартир с индивидуальными счетчиками).

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Как сообщалось ранее, в 2022 году ожидается, что тарифы на газ, отопление и электроэнергию вырастут на 15-20%.

В частности, рост тарифов на горячую воду и отопление ожидается на уровне 16%, а электроэнергия подорожает для населения на 17,5%.