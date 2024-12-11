Онлайн казино Пінап в Україні

Бонус за перший депозит
Слоти
Gates of Olympus 1000
Big Bass Splash
Book of Ra
China Festival
3 Coin Volcanoes
Wild Buffalo
Wild Cash x9990
Energy Coins
Hell Hot 100
Santa Mummy
Pin-Up – одне з провідних онлайн-казино в Україні, що пропонує сучасний підхід до азартних розваг. Платформа включає більше 6000 різних ігор, включаючи слоти, краш-ігри, карткові та настільні розваги, та багато іншого. Завдяки легальному статусу, високому ступеню надійності та щедрим бонусам, таким як до 400% на перший депозит та 250 безкоштовних обертань, Pin-Up заслужено користується популярністю серед українських гравців.
Для користувачів, які хочуть вивчити ігрові автомати без ризику для бюджету, доступний демо-режим, що дозволяє безкоштовно оцінити ліцензійні ігри. Зручна структура сайту та стильний мобільний додаток забезпечують комфортний та приємний ігровий досвід.
|Назва
|PinUp, Pin-Up, Пінап казино
|Дата заснування
|2020
|Ліцензія
|КРАЇЛ
|Кількість провайдерів
|60
|Мінімальна сума поповнення
|100 грн
|Вітальний пакет бонусів
|400% + 250 фриспінів
|Формати азартного контенту на сайті
|Слоти, краш-ігри, настільні та карткові ігри, лайв-формат, ТВ-ігри
|Платіжні системи
|Visa та MasterCard, GPay, Apple Pay, City24, EasyPay
|Мобільний додаток
|IOS, Android
|Техпідтримка
|Чат, дзвінок, телеграм
Pin-Up пропонує безліч категорій ігор, які задовольнять переваги різних користувачів.
|Тип
|Особливості
|Переваги
|Класичні (777)
|Проста механіка з традиційними символами (фрукти, сімки).
|Ідеальні для новачків, які часто мають високий RTP.
|Відео-слоти
|Анімація захоплюючі теми (космос, міфи).
|Великий вибір сюжетів.
|Megaways
|Змінна кількість ліній виплат.
|Високі виграші, волатильність.
|Прогресивні джекпоти
|Джекпот ростуть з кожною ставкою.
|Шанс виграти великі суми.
|З 3D-графікою
|Реалістична графіка та спецефекти.
|Візуально привабливі.
|Фруктові
|Класична тема.
|Простота та ностальгія.
|З бонусами
|Бонусні ігри, фрізпіни.
|Додаткові можливості для виграшу.
Популярні слоти включають Gates of Olympus , Wild Cash , Starlight Princess , Book of Aztec та The Dog House Dog , кожен з яких відрізняється унікальними механіками та високими RTP.
Pin-Up також пропонує класичні азартні ігри:
|Блекджек
|Карткова гра з метою набрати 21 очко.
|Прості правила, стратегія.
|Рулетка
|Обертається колесо з різними видами ставок.
|Динаміка та видовищність.
|Баккара
|Порівняння карток між гравцем і банкіром.
|Простота, популярність.
|Покер
|Комбінації з 5 карт, безліч різновидів.
|Стратегічна глибина.
|Кістки
|Кидок двох кубиків, різні ставки.
|Швидка та захоплююча гра.
Live-казино дозволяє взаємодіяти з реальними дилерами та іншими гравцями, створюючи атмосферу справжнього казино та додаючи емоційне залучення до процесу.
На кожного нового користувача Pin-Up чекає щедрий вітальний бонус з цікавою умовою. Якщо ви внесете депозит протягом перших 60 хвилин після реєстрації, бонус може сягати 400% від суми поповнення. У разі поповнення рахунку за годину після реєстрації розмір бонусу складе 200%.
Додатково при першому депозиті від 500 гривень гравець отримує 250 безкоштовних обертань: 50 відразу і ще по 40 протягом п'яти днів. Фриспіни доступні для використання протягом 48 годин, а виконання умов відіграшу відводиться 24 години.
Бонус за перший депозит
У розділі «Акції» на сайті Pin-Up детально описані всі доступні бонуси, включаючи:
Крім бонусів, Pin-Up регулярно проводить акції та турніри як власні, так і мережеві, організовані відомими провайдерами. Призові фонди турнірів можуть досягати мільйонів гривень, роблячи участь у них особливо привабливими.
На платформі Pin-Up доступні два варіанти реєстрації: за номером телефону або адресою електронної пошти. Обидва способи практично ідентичні. Щоб створити обліковий запис, дотримуйтесь цієї інструкції:
Якщо ви вибираєте реєстрацію за номером телефону, пароль прийде в SMS і вводити його самостійно не потрібно.
Як і будь-яке легальне казино в Україні Pin-Up вимагає обов'язкової верифікації користувачів. Цей процес підтверджує вік та особистість клієнта. Пройти верифікацію можна такими способами:
Перевірка виконується моментально, хоча перевірка фото паспорта може тривати трохи більше часу.
Після реєстрації кожному користувачеві надається доступ до особистого кабінету. Для входу достатньо ввести свої контактні дані та пароль, а потім натиснути кнопку "Профіль", яка знаходиться в нижньому лівому кутку сайту.
У Pin-Up казино операції проводяться виключно у гривнях. Платформа не стягує комісію за фінансові операції. Для поповнення та виведення коштів доступні Google Pay, Apple Pay, City24, EasyPay, а також банківські картки VISA та MasterCard.
Одним із найбільш популярних способів транзакцій залишаються банківські картки VISA та MasterCard. Для поповнення рахунку потрібно:
Виведення коштів можливе лише після проходження верифікації. Транзакція виконується ту саму платіжну систему, яка використовувалася для поповнення. Щоб уникнути затримок, рекомендується завершити процес верифікації профілю. У разі затримки виведення коштів ви завжди можете звернутися до служби підтримки.
Для додаткової безпеки Pin Up пропонує увімкнути двофакторну автентифікацію. При активації цієї функції кожне зняття коштів супроводжуватиметься підтвердженням через SMS на номер телефону, що значно підвищує захист облікового запису.
Pin-Up казино веде свою діяльність на підставі ліцензії, виданої українським регулятором КРАЇЛ 9 квітня 2021 року. Інформація про дозвіл доступна у спеціальному розділі на офіційному сайті казино, а також у реєстрі регулятора.
Платформа працює повністю легально, тож доступ до офіційного сайту на території України не обмежений. Однак у гравців, які перебувають за межами країни, можуть виникнути труднощі з входом на сайт через регіональні обмеження.
Команда підтримки Pin-Up доступна 24/7 і готова допомогти з будь-якими питаннями, включаючи гру, реєстрацію, виведення коштів та багато іншого. Для зв'язку доступні такі канали:
Крім того, ви можете скористатися функцією зворотного дзвінка: залиште свій номер і оператор зв'яжеться з вами протягом 10 хвилин.
Pin-Up пропонує зручну програму для смартфонів , яка робить ігровий процес максимально комфортним. Ось як завантажити його на Android:
Для власників iPhone також доступна програма Pin-Up для iOS . Його можна знайти в App Store або завантажити за посиланням на офіційному сайті.
Якщо встановлення програми pin up не є для вас зручним варіантом, Pin-Up пропонує адаптовану мобільну версію сайту. Вона відкривається через браузер на вашому пристрої за тією самою адресою, як і повноцінна версія. Інтерфейс практично ідентичний, що робить використання простим та комфортним.
Підбиваючи підсумки, варто підкреслити ключові переваги онлайн-казино PinUp, які високо цінуються користувачами:
Онлайн-казино Pin-Up завжди готове вітати нових користувачів. Пройдіть реєстрацію на платформі вже сьогодні та оцініть усі її можливості! Не пропустіть шанс отримати задоволення і адреналін від найкращих ігрових автоматів.
Так, у демо-режимі.
Gates of Olympus, Wild Cash, Starlight Princess, Book of Aztec, The Dog House Dog.
Шифрування та верифікація.
Visa, MasterCard, GPay, Apple Pay, City24, EasyPay.
Від кількох хвилин до 3-5 днів.
Так, до 400% та 250 фриспінів.
Слоти, лайв-ігри, TV-ігри, краш-ігри.
Так, через програму або мобільний сайт.
Лайв-чат, Telegram @ PinUpUASupportBot, телефон 0 800 509 777.
Так, для гри за гроші.