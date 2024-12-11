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Онлайн казино Пінап в Україні

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Слоти

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Gates of Olympus 1000

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Пінап Казіно

Pin-Up: Онлайн-казино України

Pin-Up – одне з провідних онлайн-казино в Україні, що пропонує сучасний підхід до азартних розваг. Платформа включає більше 6000 різних ігор, включаючи слоти, краш-ігри, карткові та настільні розваги, та багато іншого. Завдяки легальному статусу, високому ступеню надійності та щедрим бонусам, таким як до 400% на перший депозит та 250 безкоштовних обертань, Pin-Up заслужено користується популярністю серед українських гравців.

Для користувачів, які хочуть вивчити ігрові автомати без ризику для бюджету, доступний демо-режим, що дозволяє безкоштовно оцінити ліцензійні ігри. Зручна структура сайту та стильний мобільний додаток забезпечують комфортний та приємний ігровий досвід.

Реєстрація
Вхід
Pin-Up Казино
НазваPinUp, Pin-Up, Пінап казино
Дата заснування2020
ЛіцензіяКРАЇЛ
Кількість провайдерів60
Мінімальна сума поповнення100 грн
Вітальний пакет бонусів400% + 250 фриспінів
Формати азартного контенту на сайтіСлоти, краш-ігри, настільні та карткові ігри, лайв-формат, ТВ-ігри
Платіжні системиVisa та MasterCard, GPay, Apple Pay, City24, EasyPay
Мобільний додатокIOS, Android
ТехпідтримкаЧат, дзвінок, телеграм
PinUp Казино

Які типи ігор пропонує Pin-Up

Pin-Up пропонує безліч категорій ігор, які задовольнять переваги різних користувачів.

Основні розділи:

  1. Ігрові автомати (слоти)
    Тут представлені як класичні слоти з 3 барабанами, так і сучасні відео-слоти з 3D-графікою, унікальними сюжетами та анімацією. У розділі також можна знайти настільні та карткові ігри, включаючи покер, рулетку, блекджек та баккару.
  2. Live-казино
    Ігри з живими дилерами, де можна спілкуватися, ставити запитання та уточнювати правила. Доступні лише після перевірки облікового запису. Pin-Up співпрацює з такими студіями, як Pragmatic Play, Evolution та Lucky Streak. Серед популярних ігор - Infinite Blackjack, Casino Hold'em, Andar Bahar та інші.
  3. TV-ігри
    Категорія включає лото, «колесо Фортуни» та ігри з картками чи кістками. Кожна гра транслюється в реальному часі із професійних студій, створюючи ефект присутності.
  4. Краш-ігри
    Хітом цього розділу став "Авіатор" від Spribe. Гравці роблять ставку та спостерігають, як літак набирає висоту, збільшуючи множник виграшу. Головне — вчасно зупинитись, інакше ставка згорить.

Види гральних автоматів:

ТипОсобливостіПереваги
Класичні (777)Проста механіка з традиційними символами (фрукти, сімки).Ідеальні для новачків, які часто мають високий RTP.
Відео-слотиАнімація захоплюючі теми (космос, міфи).Великий вибір сюжетів.
MegawaysЗмінна кількість ліній виплат.Високі виграші, волатильність.
Прогресивні джекпотиДжекпот ростуть з кожною ставкою.Шанс виграти великі суми.
З 3D-графікоюРеалістична графіка та спецефекти.Візуально привабливі.
ФруктовіКласична тема.Простота та ностальгія.
З бонусамиБонусні ігри, фрізпіни.Додаткові можливості для виграшу.

Популярні слоти включають Gates of Olympus , Wild Cash , Starlight Princess , Book of Aztec та The Dog House Dog , кожен з яких відрізняється унікальними механіками та високими RTP.

Настільні ігри та Live-формат:

Pin-Up також пропонує класичні азартні ігри:

БлекджекКарткова гра з метою набрати 21 очко.Прості правила, стратегія.
РулеткаОбертається колесо з різними видами ставок.Динаміка та видовищність.
БаккараПорівняння карток між гравцем і банкіром.Простота, популярність.
ПокерКомбінації з 5 карт, безліч різновидів.Стратегічна глибина.
КісткиКидок двох кубиків, різні ставки.Швидка та захоплююча гра.

Live-казино дозволяє взаємодіяти з реальними дилерами та іншими гравцями, створюючи атмосферу справжнього казино та додаючи емоційне залучення до процесу.

Бонуси та акції у Казино Pin-Up

На кожного нового користувача Pin-Up чекає щедрий вітальний бонус з цікавою умовою. Якщо ви внесете депозит протягом перших 60 хвилин після реєстрації, бонус може сягати 400% від суми поповнення. У разі поповнення рахунку за годину після реєстрації розмір бонусу складе 200%.

Додатково при першому депозиті від 500 гривень гравець отримує 250 безкоштовних обертань: 50 відразу і ще по 40 протягом п'яти днів. Фриспіни доступні для використання протягом 48 годин, а виконання умов відіграшу відводиться 24 години.

Бонус за перший депозит

200 000 ₴ + 250 FS

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Бонуси PinUp

У розділі «Акції» на сайті Pin-Up детально описані всі доступні бонуси, включаючи:

Крім бонусів, Pin-Up регулярно проводить акції та турніри як власні, так і мережеві, організовані відомими провайдерами. Призові фонди турнірів можуть досягати мільйонів гривень, роблячи участь у них особливо привабливими.

Реєстрація та Вхід до Pin-Up

На платформі Pin-Up доступні два варіанти реєстрації: за номером телефону або адресою електронної пошти. Обидва способи практично ідентичні. Щоб створити обліковий запис, дотримуйтесь цієї інструкції:

  1. Зайдіть на офіційний сайт Pin-Up або встановіть мобільний додаток.
  2. Натисніть кнопку «Реєстрація» у верхній частині екрана.
  3. Вкажіть номер телефону або електронну пошту.
  4. Придумайте надійний пароль (під час реєстрації через email).
  5. Підтвердіть, що виповнилося 18 років.
  6. Натисніть кнопку «Зареєструватися».

Якщо ви вибираєте реєстрацію за номером телефону, пароль прийде в SMS і вводити його самостійно не потрібно.

Як і будь-яке легальне казино в Україні Pin-Up вимагає обов'язкової верифікації користувачів. Цей процес підтверджує вік та особистість клієнта. Пройти верифікацію можна такими способами:

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  • завантаживши фото паспорта та ІПН;
  • через додаток "Дія";
  • за допомогою сервісу BankID.

Перевірка виконується моментально, хоча перевірка фото паспорта може тривати трохи більше часу.

Після реєстрації кожному користувачеві надається доступ до особистого кабінету. Для входу достатньо ввести свої контактні дані та пароль, а потім натиснути кнопку "Профіль", яка знаходиться в нижньому лівому кутку сайту.

Введення та виведення коштів

У Pin-Up казино операції проводяться виключно у гривнях. Платформа не стягує комісію за фінансові операції. Для поповнення та виведення коштів доступні Google Pay, Apple Pay, City24, EasyPay, а також банківські картки VISA та MasterCard.

Одним із найбільш популярних способів транзакцій залишаються банківські картки VISA та MasterCard. Для поповнення рахунку потрібно:

  1. Авторизуватися у профілі.
  2. Перейти до розділу «Каса».
  3. Вибрати бажаний спосіб оплати.
  4. Вказати номер картки та CVV-код.

Виведення коштів можливе лише після проходження верифікації. Транзакція виконується ту саму платіжну систему, яка використовувалася для поповнення. Щоб уникнути затримок, рекомендується завершити процес верифікації профілю. У разі затримки виведення коштів ви завжди можете звернутися до служби підтримки.

Для додаткової безпеки Pin Up пропонує увімкнути двофакторну автентифікацію. При активації цієї функції кожне зняття коштів супроводжуватиметься підтвердженням через SMS на номер телефону, що значно підвищує захист облікового запису.

Ліцензія в Пінап

Pin-Up казино веде свою діяльність на підставі ліцензії, виданої українським регулятором КРАЇЛ 9 квітня 2021 року. Інформація про дозвіл доступна у спеціальному розділі на офіційному сайті казино, а також у реєстрі регулятора.

Платформа працює повністю легально, тож доступ до офіційного сайту на території України не обмежений. Однак у гравців, які перебувають за межами країни, можуть виникнути труднощі з входом на сайт через регіональні обмеження.

Служба підтримки Pin-Up

Команда підтримки Pin-Up доступна 24/7 і готова допомогти з будь-якими питаннями, включаючи гру, реєстрацію, виведення коштів та багато іншого. Для зв'язку доступні такі канали:

  • Лайв-чат : Іконка чату розташована в нижньому лівому кутку екрану, поруч із кнопкою зміни мови.
  • Telegram : Напишіть @PinUpUASupportBot для швидкого вирішення питань.
  • Телефон : Зателефонуйте на 0800509777 для консультації.

Крім того, ви можете скористатися функцією зворотного дзвінка: залиште свій номер і оператор зв'яжеться з вами протягом 10 хвилин.

Мобільний додаток Pin-Up для iOS та Android

Pin-Up пропонує зручну програму для смартфонів , яка робить ігровий процес максимально комфортним. Ось як завантажити його на Android:

  1. Перейдіть на офіційний сайт казино Pin Up і знайдіть піктограму програми в нижній частині сторінки.
  2. Відскануйте QR-код або натисніть кнопку «Завантажити». Важливо не закривати сторінку до завершення завантаження.
  3. В установках телефону в розділі «Безпека» дозвольте інсталювати програми з невідомих джерел.
  4. Знайдіть завантажений файл, відкрийте його та підтвердіть інсталяцію.
  5. Запустіть програму, увійдіть до свого облікового запису або зареєструйтесь, якщо ви новий користувач.
Pin-up додаток

Для власників iPhone також доступна програма Pin-Up для iOS . Його можна знайти в App Store або завантажити за посиланням на офіційному сайті.

Якщо встановлення програми pin up не є для вас зручним варіантом, Pin-Up пропонує адаптовану мобільну версію сайту. Вона відкривається через браузер на вашому пристрої за тією самою адресою, як і повноцінна версія. Інтерфейс практично ідентичний, що робить використання простим та комфортним.

Висновок

Підбиваючи підсумки, варто підкреслити ключові переваги онлайн-казино PinUp, які високо цінуються користувачами:

  • Широкий та різноманітний бонусний розділ, який зберігає інтерес гравців та мотивує їх до активної гри.
  • Зручний та інтуїтивно зрозумілий сайт, розроблений з урахуванням потреб аудиторії.
  • Цілодобова служба підтримки, яка оперативно вирішує питання та надає професійну допомогу.

Онлайн-казино Pin-Up завжди готове вітати нових користувачів. Пройдіть реєстрацію на платформі вже сьогодні та оцініть усі її можливості! Не пропустіть шанс отримати задоволення і адреналін від найкращих ігрових автоматів.

FAQ: Часті питання про Пінап

Чи можна грати безкоштовно?

Так, у демо-режимі.

Які слоти популярні у Pin-Up?

Gates of Olympus, Wild Cash, Starlight Princess, Book of Aztec, The Dog House Dog.

Як захищені дані гравців?

Шифрування та верифікація.

Які методи оплати доступні?

Visa, MasterCard, GPay, Apple Pay, City24, EasyPay.

Скільки часу займає виведення коштів?

Від кількох хвилин до 3-5 днів.

Чи є бонуси для нових гравців?

Так, до 400% та 250 фриспінів.

Які категорії ігор?

Слоти, лайв-ігри, TV-ігри, краш-ігри.

Чи можна грати з мобільного?

Так, через програму або мобільний сайт.

Як зв'язатися із підтримкою?

Лайв-чат, Telegram @ PinUpUASupportBot, телефон 0 800 509 777.

Чи потрібна реєстрація для гри?

Так, для гри за гроші.

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