Про нас

КОНТАКТИ КАЗИНО VAVADA

Багато гравців надають перевагу Vavada казино, оскільки вважають його надійним для гри на гроші. Азартна платформа відкрито оприлюднює основні дані про себе. Керівна компанія ігрового онлайн-клубу зареєстрована за такою адресою: Alacomia Ltd. Loutrakiou, 5 / 2027, Nicosia, Cyprus.

Також доступна наступна інформація про оператора: Registered Number: HE 401416. Інформація знаходиться на офіційному сайті Vavada Casino. Вона розміщена на головній сторінці, що свідчить про прозорі та чесні умови роботи. Ліцензійне онлайн-казино пропонує лише сертифікований софт від перевірених провайдерів. Користувачі можуть спокійно грати на гроші і бути впевненими в чесних результатах гри.

Існує кілька способів зв’язку з адміністратором:

  • Номер телефону: +(356) 355-00-125
  • Skype: vavada-casino
  • Електронна адреса: support@vavada.net.

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

У разі виникнення будь-яких питань обов’язково слід звертатися до служби підтримки. Менеджери Vavada Casino на зв’язку цілодобово. Робота саппорт не зупиняється навіть у свята та вихідні. Звернутися в технічну підтримку можна за допомогою одного з таких методів:

  • онлайн-чат;
  • гаряча лінія;
  • електронна пошта.

Час очікування залежить від вибраного каналу зв’язку. Якщо потрібно швидко вирішити питання, рекомендується використовувати онлайн-чат. Відповідь піде протягом 1 хвилини. При великій завантаженості операторів очікування становить близько півгодини.

У терміновому вирішенні проблеми також допоможе дзвінок на гарячу лінію Vavada Casino. У call-центрі очікування не становитиме понад 5-10 хвилин. Це чудовий варіант максимально швидко отримати зворотний зв’язок. Однак треба враховувати і суть проблеми. Щоб вирішити складне питання, буде потрібно деякий час. Телефонувати за номером гарячої лінії можуть усі зареєстровані користувачі.

Ретельніший аналіз проблеми можливий при зверненні по e-mail. Гравці можуть прикріпити у листі необхідні файли: скріншоти та фото документів. Писати потрібно з тієї електронної адреси, яка була вказана під час створення облікового запису. Так запит буде розглянуто у найкоротші терміни.

Насколько публикация полезна?

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.