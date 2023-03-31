КОНТАКТИ КАЗИНО VAVADA

Багато гравців надають перевагу Vavada казино, оскільки вважають його надійним для гри на гроші. Азартна платформа відкрито оприлюднює основні дані про себе. Керівна компанія ігрового онлайн-клубу зареєстрована за такою адресою: Alacomia Ltd. Loutrakiou, 5 / 2027, Nicosia, Cyprus.

Також доступна наступна інформація про оператора: Registered Number: HE 401416. Інформація знаходиться на офіційному сайті Vavada Casino. Вона розміщена на головній сторінці, що свідчить про прозорі та чесні умови роботи. Ліцензійне онлайн-казино пропонує лише сертифікований софт від перевірених провайдерів. Користувачі можуть спокійно грати на гроші і бути впевненими в чесних результатах гри.

Існує кілька способів зв’язку з адміністратором:

Номер телефону: +(356) 355-00-125

Skype: vavada-casino

Електронна адреса: support@vavada.net.

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

У разі виникнення будь-яких питань обов’язково слід звертатися до служби підтримки. Менеджери Vavada Casino на зв’язку цілодобово. Робота саппорт не зупиняється навіть у свята та вихідні. Звернутися в технічну підтримку можна за допомогою одного з таких методів:

онлайн-чат;

гаряча лінія;

електронна пошта.

Час очікування залежить від вибраного каналу зв’язку. Якщо потрібно швидко вирішити питання, рекомендується використовувати онлайн-чат. Відповідь піде протягом 1 хвилини. При великій завантаженості операторів очікування становить близько півгодини.

У терміновому вирішенні проблеми також допоможе дзвінок на гарячу лінію Vavada Casino. У call-центрі очікування не становитиме понад 5-10 хвилин. Це чудовий варіант максимально швидко отримати зворотний зв’язок. Однак треба враховувати і суть проблеми. Щоб вирішити складне питання, буде потрібно деякий час. Телефонувати за номером гарячої лінії можуть усі зареєстровані користувачі.

Ретельніший аналіз проблеми можливий при зверненні по e-mail. Гравці можуть прикріпити у листі необхідні файли: скріншоти та фото документів. Писати потрібно з тієї електронної адреси, яка була вказана під час створення облікового запису. Так запит буде розглянуто у найкоротші терміни.