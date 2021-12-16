Убийство украинки в Италии: 81-летний мужчина застрелил сиделку своей сестры

Обозреватель

Причины, по которым мужчина выстрелил из огнестрельного оружия, неизвестные

В Италии житель города Торре-Аннунциата в пригороде Неаполя застрелил сиделку своей сестры – гражданку Украины. Об этом сообщает Quotidiano.

Согласно сообщению, 81-летний бывший учитель математики в старшей школе убил 67-летнюю украинку вчера, 15 декабря, около 14:00. Женщина скончалась на месте происшествия. Приехавшие медики не успели спасти пострадавшую, а лишь констатировали её смерть.

На данный момент причины, по которым мужчина выстелил из огнестрельного оружия, неизвестны. Полиция начала следствие.

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Напомним, в конце октября голливудский актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора и ранил режиссера на съемочной площадке киноленты с его участием. Погибшей оказалась украинка Галина Хатчинс. Актер стрелял из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. В отношении Болдуина пока не выдвинуты обвинения. Съемки фильма приостановлены.

Позже, в интервью, Болдуин заявил, что без понятия, как боевой патрон попал в револьвер, из которого он случайно застрелил украинку на съемочной площадке фильма "Ржавчина" ("Rust"). Кроме того, телеведущий Джордж Стефанопулос отметил, что сценарий фильма не предусматривал, что актер нажмет на спусковой крючок. На что Болдуин ответил, что спусковой крючок не был спущен.