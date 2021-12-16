Российский газопровод "Северный поток - 2" не будет сертифицирован до лета 2022, - Bloomberg

Немецкий регулятор пока не получал документов, необходимых для продолжения процесса сертификации

Немецкий регулятор рассказал о сроках принятия решения по сертификации "Северного потока-2". Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным СМИ, в ведомстве заявили, что в первой половине 2022 года решения по "Северному потоку-2" не будет.

В регуляторе добавили, что они пока не получали документов, необходимых для продолжения процесса сертификации.

Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что сейчас не видит оснований для запуска достроенного российского газопровода "Северный поток-2". По ее словам, в случае дальнейшей эскалации конфликта между Россией и Украиной газопровод тем более не может быть подключен к сети.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки потребуют остановки работы "Северного потока-2" в случае полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Также напомним, что ранее глава фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер предостерег от военной эскалации конфликта на фоне скопления российских войск на границе с Украиной. По его убеждению, в случае агрессивных действий России против Украины новое правительство Германии должно свернуть газопровод "Северный поток-2".