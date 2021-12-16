home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

Российский газопровод "Северный поток - 2" не будет сертифицирован до лета 2022, - Bloomberg

"Северный поток-2"

Немецкий регулятор пока не получал документов, необходимых для продолжения процесса сертификации

Немецкий регулятор рассказал о сроках принятия решения по сертификации "Северного потока-2". Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным СМИ, в ведомстве заявили, что в первой половине 2022 года решения по "Северному потоку-2" не будет.

В регуляторе добавили, что они пока не получали документов, необходимых для продолжения процесса сертификации.

Новости по теме: Сенат США предлагает возобновить санкции против российского газопровода "Северный поток-2"

Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что сейчас не видит оснований для запуска достроенного российского газопровода "Северный поток-2". По ее словам, в случае дальнейшей эскалации конфликта между Россией и Украиной газопровод тем более не может быть подключен к сети.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки потребуют остановки работы "Северного потока-2" в случае полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Также напомним, что ранее глава фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер предостерег от военной эскалации конфликта на фоне скопления российских войск на границе с Украиной. По его убеждению, в случае агрессивных действий России против Украины новое правительство Германии должно свернуть газопровод "Северный поток-2".

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Стоимость коммунальных услуг в Украине: Какие ЖКУ могут подорожать в 2022 году О референдуме по Донбассу, прямых переговорах с РФ и "сливе" Украины: Главные тезисы интервью Владимира Зеленского Запрет пластика в Украине: Сколько будут стоить одноразовые пакеты и какие штрафы предусмотрены за их распространение Расследование дела о "госперевороте" и размер компенсации убытков за "Мотор Сич": Главное на утро 30 ноября

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект