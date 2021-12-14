В Беларуси оппозиционера Тихановского приговорили к 18 годам колонии

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В то же время приговор получили пятеро других фигурантов дела

В Беларуси Гомельский областной суд приговорил блогера, мужа Светланы Тихановской Сергея Тихановского до 18 лет колонии усиленного режима. Об этом говорилось в Telegram-канале zerkalo_io.

"Тихановского признали виновным по ч. 1 ст. 293 (Организация массовых беспорядков), ч. 3 ст. 130 (разжигание социальной вражды), ч. 2 ст. 191 (предотвращение работы ЦИК), ч. 1 ст. 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок). Ему назначили 18 лет колонии усиленного режима", - говорится в сообщении.

При этом, приговор получили и другие фигуранты дела:

Николай Статкевич-14 лет;

Игорь Лосик – 15 лет;

Артем Саков - 16 лет;

Владимир Цыганович - 15 лет;

Дмитрий Попов - 16 лет.

Напомним, что в конце февраля белорусская оппозиционерка, которая боролась за пост президента страны, Светлана Тихановская заявила, что Александр Лукашенко должен будет уйти с должности в ближайшие месяцы.

Позже, Тихановская в своем Telegram-канале заявила о подготовке новой волны протестов в Беларуси. В качестве одного из шагов оппозиция рассматривала наращивание структуры партизанского движения внутри страны.

А 13 октября Следственный комитет Беларуси открыл еще одно уголовное дело против оппозиционеров Светланы Тихановской и Павла Латушко.

В частности их обвиняли в присвоении звания или полномочий должностного лица. Санкция по ней предусматривает до двух лет лишения свободы.