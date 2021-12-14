В Беларуси оппозиционера Тихановского приговорили к 18 годам колонии
В то же время приговор получили пятеро других фигурантов дела
В Беларуси Гомельский областной суд приговорил блогера, мужа Светланы Тихановской Сергея Тихановского до 18 лет колонии усиленного режима. Об этом говорилось в Telegram-канале zerkalo_io.
"Тихановского признали виновным по ч. 1 ст. 293 (Организация массовых беспорядков), ч. 3 ст. 130 (разжигание социальной вражды), ч. 2 ст. 191 (предотвращение работы ЦИК), ч. 1 ст. 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок). Ему назначили 18 лет колонии усиленного режима", - говорится в сообщении.
При этом, приговор получили и другие фигуранты дела:
- Николай Статкевич-14 лет;
- Игорь Лосик – 15 лет;
- Артем Саков - 16 лет;
- Владимир Цыганович - 15 лет;
- Дмитрий Попов - 16 лет.
Напомним, что в конце февраля белорусская оппозиционерка, которая боролась за пост президента страны, Светлана Тихановская заявила, что Александр Лукашенко должен будет уйти с должности в ближайшие месяцы.
Позже, Тихановская в своем Telegram-канале заявила о подготовке новой волны протестов в Беларуси. В качестве одного из шагов оппозиция рассматривала наращивание структуры партизанского движения внутри страны.
А 13 октября Следственный комитет Беларуси открыл еще одно уголовное дело против оппозиционеров Светланы Тихановской и Павла Латушко.
В частности их обвиняли в присвоении звания или полномочий должностного лица. Санкция по ней предусматривает до двух лет лишения свободы.