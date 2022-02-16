Вступление в НАТО: Швеция официально заявила об отказе подавать заявку

Швеция Фото из открытых источников

Сейчас политика безопасности страны остается неизменной

В правительстве Швеции официально заявили об отказе подавать заявку на вступление в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом говорилось во внешнеполитической декларации 2022 года, которую подписала глава МИД страны Анн Линде.

"Право на выбор собственной политики безопасности имеет центральное значение для нашей безопасности. Правительство не намерено подавать заявку на членство в НАТО. Наша политика безопасности остается неизменной. Наше неучастие в военных союзах служит нам и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе", - отметила глава ведомства.

По ее словам, такой курс предполагает активную, широкую и ответственную политику безопасности и внешнюю политику в сочетании с углублением оборонного сотрудничества, в том числе трансатлантического.

"Наша ситуация с безопасностью серьезная. Все больше наблюдается конфронтационная риторика и военные действия России, как видимые, так и тайные. Усиленное российское военное присутствие у границ Украины и требования России относительно гарантий безопасности угрожают самой сути европейского порядка безопасности", - отметила Линде.

При этом она добавила, что порядок европейской безопасности не подлежит обсуждению. Защита суверенитета и территориальной целостности Украины имеет важное значение для безопасности Европы в целом.

"Украина, как и Швеция, имеет право делать свой собственный выбор политики безопасности. Россия не имеет права диктовать их с помощью угроз и насилия. Нормы международного права о государственном суверенитете и политической независимости являются частью европейского порядка безопасности", - резюмировала глава МИД Швеции.

Новости по теме: Столтенберг заявил, что решение о перспективе членства Украины в НАТО остается в силе

Как сообщалось ранее, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вопрос членства Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня, и выразил удивление, что РФ сосредоточила переговоры на вступлении Украины в Альянс.

Сейчас, по его словам, важно добиваться деэскалации со стороны РФ за помощью Минских договоренностей, "нормандского формата", Совета НАТО – Россия.