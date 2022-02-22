Венгрия перемещает войска поближе к украинской границе

ГНСУ

Ожидается, что военные будут реагировать на потенциальные гуманитарные задачи и усилят защиту Венгрии

Венгрия в ближайшие дни переместит войска к границе с Украиной, чтобы реагировать на потенциальные гуманитарные задачи и усилить защиту страны. Об этом сообщил министр обороны Венгрии Тибор Бенко, передает Hirado.

По его словам, в случае обострения ситуации в Украине военные действия будут и в направлении Киева и Закарпатья. "Солдаты должны быть готовы к прибытию беженцев на границу, а также к выполнению гуманитарных задач", – сказал венгерский чиновник.

"Задача Вооруженных сил Венгрии двойная: одна – давать и помогать в решении гуманитарных задач, а вторая – закрывать границу с Венгрией и гарантировать, что ни одна вооруженная группировка не может войти в Венгрию. С этой целью я приказал развернуть достаточное количество хорошо оснащенных военных сил в восточной части Венгрии. То есть границу нужно усиливать", – добавил Бенко.

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Напомним, недавно глава администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш заявил, что его страна может принять десятки тысяч потенциальных беженцев из Украины, если это потребуется. При этом он подчеркнул, что Венгрия заинтересована в том, чтобы избежать полномасштабного вторжения РФ в Украину.