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В НАТО оценили последствия признания РФ "ЛДНР"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото из открытых источников

Это будет нарушением Минских договоренностей

Министры обороны стран НАТО заявили, что признание Россией "ЛДНР" будет означать нарушение суверенитета Украины. Кроме этого, это будет нарушением Минских договоренностей. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга.

"Мы все согласились с тем, что это станет еще одним нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины, Минских договоренностей и подорвет усилия по поиску политических решений в "нормандском формате", - подчеркнул Столтенберг.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что будет, если Россия признает "ЛДНР". По его словам, это будет означать выход из Минских соглашений.

Как сообщалось ранее, в Государственную думу Российской Федерации внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики". В документе говорится, что признание так называемой "ЛДНР" якобы является "обоснованным и морально оправданным".

 
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