В Мюнхене стартует ежегодная международная конференция по безопасности

В пятницу, 18 февраля, стартует Мюнхенская конференция по безопасности-2022. Центральной темой, которую обсудят лидеры более чем 30 стран мира, станет ситуация с безопасностью вокруг Украины. Об этом свидетельствует обнародованная повестка дня конференции.

Мюнхенская конференция впервые за два года пройдет в очном формате. В ней, в частности, примут участие:

канцлер Германии Олаф Шольц,

генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг,

председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен,

премьер Великобритании Борис Джонсон,

президент Франции Эмманюэль Макрон,

вице-президент США Камала Харрис.

А также еще примерно 35 глав государств и правительств.

Ожидается, что участники будут обсуждать множество различных вопросов, но в центре обсуждения будет тема ситуации безопасности вокруг Украины и угроза нового вторжения РФ.

Известно, что конференция в этом году продлится с 18 по 20 февраля.

Как сообщалось ранее, президента Украины Владимира Зеленского пригласили на Мюнхенскую конференцию. Его выступление ожидается 19 февраля в 16:30 (по киевскому времени).

При этом президент РФ Владимир Путин, который тоже был приглашен в Мюнхен, отказался от встречи. Российские представители также не приедут на встречу, ссылаясь на то, что не имеют прививок от коронавируса одобренными в ЕС вакцинами.