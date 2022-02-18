В Мюнхене стартует ежегодная международная конференция по безопасности
Конференция впервые за два года состоится в очном формате
В пятницу, 18 февраля, стартует Мюнхенская конференция по безопасности-2022. Центральной темой, которую обсудят лидеры более чем 30 стран мира, станет ситуация с безопасностью вокруг Украины. Об этом свидетельствует обнародованная повестка дня конференции.
Мюнхенская конференция впервые за два года пройдет в очном формате. В ней, в частности, примут участие:
- канцлер Германии Олаф Шольц,
- генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг,
- председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен,
- премьер Великобритании Борис Джонсон,
- президент Франции Эмманюэль Макрон,
- вице-президент США Камала Харрис.
А также еще примерно 35 глав государств и правительств.
Ожидается, что участники будут обсуждать множество различных вопросов, но в центре обсуждения будет тема ситуации безопасности вокруг Украины и угроза нового вторжения РФ.
Известно, что конференция в этом году продлится с 18 по 20 февраля.
Как сообщалось ранее, президента Украины Владимира Зеленского пригласили на Мюнхенскую конференцию. Его выступление ожидается 19 февраля в 16:30 (по киевскому времени).
При этом президент РФ Владимир Путин, который тоже был приглашен в Мюнхен, отказался от встречи. Российские представители также не приедут на встречу, ссылаясь на то, что не имеют прививок от коронавируса одобренными в ЕС вакцинами.