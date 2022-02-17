В МИД Британии считают, что Россия пытается сфабриковать поводы для наступления на Украину

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В Лондоне обещают продолжить разоблачать российскую дезинформацию

Сообщение об "аномальной военной деятельности Украины на Донбассе" - это попытка правительства России сфабриковать поводы для полномасштабного вторжения. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Twitter.

По ее словам, Великобритания продолжит разоблачать российскую дезинформационную кампанию. "Сообщения о предполагаемой аномальной военной деятельности Украины на Донбассе являются вопиющей попыткой российского правительства сфабриковать поводы для вторжения. Это прямо из кремлевского сценария", – написала Трасс.

Напомним, сегодня утром, 17 февраля, незаконные вооруженные формирования осуществили артиллерийско-минометный удар по Станице Луганской. Противник пробил стену в детском саду, вследствие чего несколько сотрудниц заведения получили контузию.

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Кроме того, НВФ обстреляли железнодорожную станцию Кондрашевская-Новая в Луганской области. В результате обстрела была повреждена сама станция и локомотивное депо. Псевдовласти ОРДЛО обвиняют в обстрелах украинских военных.