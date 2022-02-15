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В Евросоюзе считают, что признание "Л/ДНР" повлечет новые территориальные претензии РФ к Украине

Матти Маасикас
Представитель Украины в ЕС Матти Маасикас Фото из открытых источников

Госдума РФ попросила Путина признать так называемые "республики"

Россия в случае официального признания "Л/ДНР" будет иметь дополнительные территориальные претензии к Украине. Такое мнение высказал глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас в Twitter.

"В случае официального оформления возникнут дополнительные территориальные претензии к Украине", – говорится в сообщении.

Сегодня, 15 февраля, Госдума РФ приняла постановление о немедленном направлении обращения к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания так называемых Луганской и Лонецкой "народных республик". Соответствующий документ поддержал 351 депутат.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание Россией "Л/ДНР" будет означать выход Москвы из Минских соглашений.

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