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В ЕС пересмотрят правила для туристических поездок: Какие будут изменения

Аэропорт
Фото из открытых источников

Окончательное решение, вероятно, будет принято на следующей неделе

Европейский Союз может разрешить гражданам третьих стран путешествовать на своей территории, если они полностью вакцинированы от COVID-19. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем Twitter.

По его словам, сегодня послы стран ЕС договорились изменить рекомендацию о несущественных поездках для граждан третьих стран. Такие поездки будут одобрены на основе документов о вакцинации от коронавируса для лиц после полного курса прививок одобренной в ЕС или ВОЗ вакциной (не более 270 дней после второй дозы) или после ревакцинации.

"Список стран, который применялся до сих пор, останется в силе как минимум еще на 2 месяца. Окончательное решение, вероятно, будет принято на следующей неделе. Стоит напомнить, что это рекомендация, и последнее слово остается за конкретными странами-участницами ЕС", - отметил Йозвяк.

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Ранее сообщалось, что еще две страны – Канада и Кипр – упрощают правила въезда для полностью вакцинированных туристов. С 21 февраля вакцинированным туристам перед прибытием в Республику Кипр не понадобится проходить ПЦР- или экспресс-тестирование. А с 28 февраля туристов, путешествующих в Канаду, больше не будут обязывать сдавать ПЦР-тест за 72 часа до прибытия.

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