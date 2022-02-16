В ЕС пересмотрят правила для туристических поездок: Какие будут изменения

Европейский Союз может разрешить гражданам третьих стран путешествовать на своей территории, если они полностью вакцинированы от COVID-19. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем Twitter .

По его словам, сегодня послы стран ЕС договорились изменить рекомендацию о несущественных поездках для граждан третьих стран. Такие поездки будут одобрены на основе документов о вакцинации от коронавируса для лиц после полного курса прививок одобренной в ЕС или ВОЗ вакциной (не более 270 дней после второй дозы) или после ревакцинации.

"Список стран, который применялся до сих пор, останется в силе как минимум еще на 2 месяца. Окончательное решение, вероятно, будет принято на следующей неделе. Стоит напомнить, что это рекомендация, и последнее слово остается за конкретными странами-участницами ЕС", - отметил Йозвяк.

Ранее сообщалось, что еще две страны – Канада и Кипр – упрощают правила въезда для полностью вакцинированных туристов. С 21 февраля вакцинированным туристам перед прибытием в Республику Кипр не понадобится проходить ПЦР- или экспресс-тестирование. А с 28 февраля туристов, путешествующих в Канаду, больше не будут обязывать сдавать ПЦР-тест за 72 часа до прибытия.