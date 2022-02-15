Столтенберг заявил, что решение о перспективе членства Украины в НАТО остается в силе

В Альянсе уверяют, что двери НАТО остаются открытыми

Решение НАТО о перспективах членства Украины в Альянсе остается в силе, несмотря на угрозу возможного наступления России. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает "Интерфакс-Украина".

"Бухарестское решение остается в силе. НАТО уверено, что все государства имеют право выбирать свой собственный путь, и двери НАТО остаются открытыми", – высказался он.

При этом Столтенберг добавил, что расширение НАТО "было большим успехом, так как это о расширении демократии и свободы, мира и стабильности по всей Европе на десятилетия".

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Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вопрос членства Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня. Он выразил удивление, что РФ сосредоточила переговоры на вступлении Украины в Альянс.