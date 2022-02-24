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Столтенберг призвал РФ немедленно прекратить военные действия против Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото из открытых источников

Действия России являются вопиющим нарушением международного права и вызывают серьезную угрозу для всей евроатлантической безопасности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ немедленно прекратить военные действия против Украины и подтвердил твердую поддержку Украины всеми союзниками по Альянсу. Об этом говорится в заявлении генсека НАТО, обнародованном на сайте Североатлантического альянса.

"Я решительно осуждаю российскую безумную и неспровоцированную атаку на Украину, которая подвергает риску человеческие жизни. Несмотря на наши постоянные предупреждения и неустанные дипломатические усилия, Россия избрала путь агрессии против суверенной и независимой страны", - подчеркнул Столтенберг.

Он также отметил, что действия России являются вопиющим нарушением международного права и вызывают серьезную угрозу для всей евроатлантической безопасности.

"Я призываю Россию немедленно остановить военные действия и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Союзники встретятся, чтобы принять решение о последствиях российских агрессивных действий. Мы стоим рядом с народом Украины в это ужасное время. НАТО сделает все возможное для защиты и обороны всех союзников", - заявил Столтенберг.

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Напомним, ранее мы писали, что в Украине вводят военное положение в связи с вторжением России на территорию Украины.

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