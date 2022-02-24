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США планируют добавить в пакет санкций против РФ Nord Stream 2 AG

Белый Дом
Белый Дом Фото из открытых источников

В частности они войдут в пакет наказаний РФ в результате признания независимости "Л/ДНР"

Администрация Соединенных Штатов готовится добавить в пакет наказаний Российской Федерации санкции против компании Nord Stream 2 AG – оператора нового российского газопровода. Об этом сообщило американское агентство Reuters, ссылаясь на чиновника в администрации США.

"Ожидается, что администрация Байдена в среду объявит о том, что позволит ввести санкции против Nord Stream 2 AG, компании, которая отвечает за строительство российского газопровода", – отмечается в сообщении.

При этом планируется, что данное решение войдет в пакет санкций США против России вследствие признания ею независимости так называемых "Л/ДНР" на временно оккупированных украинских территориях.

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Напомним, что накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о решении ввести санкции против России из-за признания так называемых "ДНР" и "ЛНР" российской стороной.

Также он заявил, что это первый пакет санкций, и если Россия продолжит агрессию, то они будут усиливаться.

В частности под санкции попали:

  • два крупнейших финансовых института – ВЭБ.РФ и Military Bank;
  • суверенный долг России;
  • причастные к признанию "ЛДНР" лица, элиты и члены их семей (с 23 февраля).
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