США планируют добавить в пакет санкций против РФ Nord Stream 2 AG

Белый Дом Фото из открытых источников

В частности они войдут в пакет наказаний РФ в результате признания независимости "Л/ДНР"

Администрация Соединенных Штатов готовится добавить в пакет наказаний Российской Федерации санкции против компании Nord Stream 2 AG – оператора нового российского газопровода. Об этом сообщило американское агентство Reuters, ссылаясь на чиновника в администрации США.

"Ожидается, что администрация Байдена в среду объявит о том, что позволит ввести санкции против Nord Stream 2 AG, компании, которая отвечает за строительство российского газопровода", – отмечается в сообщении.

При этом планируется, что данное решение войдет в пакет санкций США против России вследствие признания ею независимости так называемых "Л/ДНР" на временно оккупированных украинских территориях.

Напомним, что накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о решении ввести санкции против России из-за признания так называемых "ДНР" и "ЛНР" российской стороной.

Также он заявил, что это первый пакет санкций, и если Россия продолжит агрессию, то они будут усиливаться.

В частности под санкции попали: