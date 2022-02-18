Слова Зеленского о гарантиях безопасности для Украины в МИД России назвали "капризом"

"Мы готовы обсуждать именно такие варианты: не безопасность Украины, просто потому, что Зеленскому такой каприз на ум пришел сегодня, хотя вчера он говорил лишь о вступлении в НАТО, а безопасность всех стран нашего региона, региона ОБСЕ, на прочной основе документов, подписанных на самом высоком уровне и излагающих неделимость безопасности во всей полноте этого основополагающего принципа", - сказал российский министр.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходим глобальный документ с гарантиями безопасности.

Так, по его словам, в документе должно быть от трех пунктов. "Кроме прагматичных вещей, нужен глобальный документ. Коллективом "нормандского формата" мы не обойдемся, и никто не обойдется. Сильные мира сего, включая Штаты и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор", - подчеркнул украинский глава.