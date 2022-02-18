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Слова Зеленского о гарантиях безопасности для Украины в МИД России назвали "капризом"

Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото из открытых источников

По словам Лаврова, Россия готова обсуждать безопасность всех стран региона ОБСЕ, на прочной основе документов, подписанных на самом высоком уровне

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского относительно предоставления Киеву гарантий безопасности и назвали это "капризом". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает "ТАСС".

"Мы готовы обсуждать именно такие варианты: не безопасность Украины, просто потому, что Зеленскому такой каприз на ум пришел сегодня, хотя вчера он говорил лишь о вступлении в НАТО, а безопасность всех стран нашего региона, региона ОБСЕ, на прочной основе документов, подписанных на самом высоком уровне и излагающих неделимость безопасности во всей полноте этого основополагающего принципа", - сказал российский министр.

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Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходим глобальный документ с гарантиями безопасности.

Так, по его словам, в документе должно быть от трех пунктов. "Кроме прагматичных вещей, нужен глобальный документ. Коллективом "нормандского формата" мы не обойдемся, и никто не обойдется. Сильные мира сего, включая Штаты и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор", - подчеркнул украинский глава.

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