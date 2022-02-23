Санкции против России вводят еще три страны

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В частности, правительство Австралии планирует ввести санкции против российских банков

Премьер-министры Канады, Японии и Австралии объявили о введении экономических санкций против России, которая 21 февраля признала независимость самопровозглашенных "ЛДНР". Об этом сообщают CBC и Reuters.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его правительство запретит канадцам осуществлять любые финансовые операции с "ЛДНР". Также гражданам Канады запретят участвовать в покупке российского суверенного долга и взаимодействовать с двумя государственными банками России.

Кроме того, канадское правительство планирует ввести санкции против депутатов Госдумы, проголосовавших за признание самопровозглашенных "республик".

По словам Трюдо, санкции будут оставаться до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины. Кроме введения санкций, он анонсировал отправку в Европу дополнительных канадских военных. Так, до 460 военных (армии, флота и воздушных сил) отправят для миссии НАТО в Восточной Европе. В частности, план предусматривает увеличение канадских войск в Латвии.

Трюдо заверил, что в случае увеличения эскалации со стороны России Канада вместе с союзниками введет новые санкции.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида анонсировал, что его страна запретит выпускать российские облигации в Японии. Также японское правительство планирует заморозить активы некоторых россиян и запретить им въезд в страну.

Кисида отметил, что подробнее о санкциях правительство сообщит в ближайшие дни. Он заверил, что Япония сотрудничает со странами G7, поэтому в случае дальнейшей агрессии страна готова к новым ограничениям.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что его правительство запретит восьми членами Совбеза РФ въезжать в страну и осуществлять финансовые операции.

Также санкции планируют ввести против российских банков ("Россия", "Индустриальный Сберегательный Банк", "Генбанк", "Промсвязьбанк", "Черноморский банк", ВЭБ). А также в отношении транспортных, энергетических, телекоммуникационных, нефтяных компаний, работающих в самопровозглашенных "ЛДНР".

Напомним, после признания президентом РФ Владимиром Путиным самопровозглашенных "ЛДНР" западные страны начали вводить новые санкции против России. Однако стоит отметить, что это не те санкции, которые Запад обещал ввести в случае полномасштабного вторжения России в Украину.

В частности, США запретили своим гражданам осуществлять инвестиции и финансовую деятельность в "ЛДНР", а также ввозить в США любые товары, услуги или технологии из оккупированных регионов. Также предусматривается блокирование активов тех, кто осуществлял экономическую деятельность на оккупированном Донбассе или сотрудничал с такими людьми. Также Джозеф Байден объявил санкции против российской элиты, суверенного долга и банков.

Германия приостановила сертификацию газопровода "Северный поток - 2", что может стоить российской экономике до 3 млрд долларов в год.

Великобритания ввела санкции против пяти российских банков и трех близких к Владимиру Путину олигархов. К тому же Запад пообещал ввести новые санкции, если Россия продолжит эскалацию.

Еврокомиссия одобрила проект санкций: он затронет около 350 депутатов российского парламента, голосовавших за признание самопровозглашенных "ЛДНР".