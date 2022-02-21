Санцкии против РФ: США внесли запрет на транзакции для российских банков

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Банкам РФ грозят разрыв связей с американскими финучреждениями и ограничения в международных платежах

Администрация президента США Джо Байдена внесла в первоначальный пакет санкций против России запрет на транзакции для крупных российских банков. Ограничения введут в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что российским банкам грозят разрыв связей с американскими банками и ограничение в международных платежах. Президент США Байден ранее заявлял, что российские банки не смогут работать с долларами, но конкретных мер не озвучивал.

Ограничения могут ввести против "ВТБ Банка", "Сбербанка", "Газпромбанка" и других. При этом пакет ограничений дополняется.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Соединенные Штаты Америки и Европа завершают работу над расширенным пакетом санкций против Российской Федерации в случае ее наступления на Украину. Сообщалось, что пакет нацелен на крупные российские банки, но не предусматривает запрет доступа РФ к финансовой системе SWIFT.