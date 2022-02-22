Россию могут исключить из ЕБРР, - член совета директоров

Причиной может стать признание Россией "Л/ДНР"

Следствием признания Россией "Л/ДНР" может стать исключение ее из Европейского банка реконструкции и развития. Об этом заявил член совета директоров ЕБРР от Украины Артем Шевалев в Facebook.

По его мнению, существуют причины рассчитывать на серьезную поддержку акционеров банка в этом вопросе.

"На основании вопиющего нарушения Россией норм международного права через признание "суверенитета" террористических группировок "ДНР/ЛНР" безотлагательно поднимаю перед советом директоров и Советом руководителей Европейского банка реконструкции и развития вопрос о немедленной остановке членства России в ЕБРР в соответствии со ст. 8.3 и 38.1 соглашения об учреждении банка", – написал Шевалев.

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Напомним, Россия 21 февраля признала так называемые "ЛНР" и "ДНР" "отдельными независимыми республиками". Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Подробнее о том, что к этому привело, читайте в нашем материале.