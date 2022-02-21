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Президент РФ проводит заседание Совбеза: Идет рассмотрение вопроса о признании "ЛДНР"

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

 Правительство Республики Алтай

Ранее об этом попросили главари ОРДЛО

В России проходит заседание Совета безопасности, в рамках которого вынесли вопрос о признании так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, передает "РИА Новости".

"Цель сегодняшнего заседания Совбеза – определить шаги по Донбассу, имея в виду и обращения "ДНР" и "ЛНР" с просьбой признать их суверенитет", – высказался политик.

Он считает, что вопрос признания "Л/ДНР" тесно связан с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире и в Европе в частности.

При этом депутаты фракции "Единая Россия" готовы рассмотреть и поддержать возможное обращение Путина о признании "Л/ДНР".

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Напомним, ранее главари ОРДЛО Денис Пушилин и Леонид Пасечник синхронно обратились к президенту России Владимира Путина с просьбой признать независимость так называемых "республик". Они просят рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве.

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