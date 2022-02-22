Президент России получил согласие Совета Федераций использовать армию на Донбассе

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Соответствующее обращение подавал Путин

Совет Федерации России дал согласие на использование Вооруженных сил РФ за пределами страны. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что решение было принято единогласно. Как заявил замминистра обороны РФ Николай Панков, ответные меры связаны с ситуацией на Донбассе, а Россия "должна взять жителей под свою защиту".

Соответствующее обращение в Совет федерации об использовании войск подал президент России Владимир Путин.

Напомним, Россия 21 февраля признала так называемые "ЛНР" и "ДНР" "отдельными независимыми республиками". Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. О том, что к этому привело, читайте в нашем материале.

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Ранее сообщалось, что границы признанных Россией псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР" будут определены отдельными соглашениями с РФ. Власти России обещают им военную помощь и смогут строить военные базы на временно оккупированных территориях востока Украины.