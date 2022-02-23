Наращивание войск РФ со стороны Беларуси: СМИ опубликовали новые снимки

Вблизи украинских границ со стороны Беларуси наблюдается наращивание военной техники РФ. Американская космическая технологическая компания Maxar опубликовала новые спутниковые снимки. Об этом сообщает Reuters .

Обнародованные фото показывают новое развертывание более 100 военных машин и десятков военных палаток на юге Беларуси недалеко от границы с Украиной.

Также изображения показали, что в военный гарнизон на Западе России недалеко от границы с Украиной был добавлен новый полевой госпиталь.

Как отмечает компания Maxar, у границы с Украиной на Западе России были замечены транспортеры тяжелой техники, которые используются для переброски танков, артиллерии и другой тяжелой техники, а также несколько новых дислокаций войск.

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Напомним, ранее мы писали, что президент России Владимир Путин заявил, что дальнейшие действия российского войска после входа на Донбасс будут зависеть от конкретной ситуации.