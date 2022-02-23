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Наращивание войск РФ со стороны Беларуси: СМИ опубликовали новые снимки

российские военные
Фото из открытых источников

Обнародованные фото показывают новое развертывание более 100 военных машин и десятков военных палаток на юге Беларуси недалеко от границы с Украиной

Вблизи украинских границ со стороны Беларуси наблюдается наращивание военной техники РФ. Американская космическая технологическая компания Maxar опубликовала новые спутниковые снимки. Об этом сообщает Reuters.

Обнародованные фото показывают новое развертывание более 100 военных машин и десятков военных палаток на юге Беларуси недалеко от границы с Украиной.

Также изображения показали, что в военный гарнизон на Западе России недалеко от границы с Украиной был добавлен новый полевой госпиталь.

Как отмечает компания Maxar, у границы с Украиной на Западе России были замечены транспортеры тяжелой техники, которые используются для переброски танков, артиллерии и другой тяжелой техники, а также несколько новых дислокаций войск.

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Напомним, ранее мы писали, что президент России Владимир Путин заявил, что дальнейшие действия российского войска после входа на Донбасс будут зависеть от конкретной ситуации. 

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