МИД РФ передало собственный ответ на реакцию США относительно гарантий безопасности": Есть пункт об Украине

Российская сторона осталась недовольна ответом США и НАТО на их требования, поскольку многие принципиальные моменты обсуждать на Западе отказались

Министерство иностранных дел РФ опубликовало ответ России послу Соединенных Штатов Америки Джону Салливану на реакцию Запада в отношении их требований по "гарантиям безопасности". Об этом сообщает РБК.

Как отмечается, российская сторона осталась недовольна ответом США и НАТО на их требования, так как много принципиальных моментов обсуждать на Западе отказались, среди них: отказ от расширения НАТО, отзыва обещания членства для Украины и Грузии, отказ от создания военных баз на территории постсоветских государств и возвращение военных потенциалов и инфраструктуры НАТО к состоянию 1997 года.

"При отсутствии готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера", - подчеркнули в России.

Кроме того, информируется, что российские предложения разделены на 10 пунктов:

Касается Украины.

В России заявили, что не готовятся к вторжению в Украину, а попытки переложить на нее ответственность за эскалацию расценивают как элемент давления. РФ отказывается соблюдать в этом контексте Будапештский меморандум, считая, что "потеря Украиной территориальной целостности — результат внутренних процессов".



Революцию Достоинства Россия считает государственным переворотом, а аннексию Крыма — "свободным волеизъявлением" жителей полуострова из-за того, что к власти в Украине пришли "националисты", которые начали ущемлять права русскоязычных граждан.



Кроме того, в РФ убеждены, что вступление Украины в НАТО может побудить украинские власти к "возвращению Крыма" силовым путем и втягиванию союзников в войну с Россией.



Также Россия требует прекратить поставки оружия Украине, отозвать всех западных инструкторов и советников, странам НАТО отказаться от любых совместных учений с ВСУ и выведения всего поставленного Украине вооружение.



Приуроченный "конфигурации сил".

Россия заявила, что размещение войск на своей территории не затрагивает интересы США, а на территории Украины "наших сил нет", поэтому РФ требует от Штатов вывести свои войска из Центрально-Восточной Европы, Юго-Восточной Европы и стран Балтии.



О "неделимости безопасности".

В России говорят, что США игнорируют их проблемы безопасности, потому что продолжают осваивать постсоветское пространство, особенно территорию Украины. Все это переходит российские "красные линии".



Кроме этого, в России считают, что "свобода государств свободно выбирать или менять способы обеспечения своей безопасности, включая союзными договорами", не является абсолютной, в частности, ссылаясь на то, государства не могут укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств.



О "политике открытых дверей НАТО".

В РФ считают, что эта политика противоречит обязанностям, которые были приняты в рамках ОБСЕ, в частности не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств. Кроме этого, в России считают, что эта политика НАТО не соответствует и внутренним установкам самого Альянса.



О создании "устойчивого фундамента архитектуры безопасности" в евроатлантическом пространстве.

Для этого НАТО должно отказаться от любых действий, которые будут наносить вред безопасности России. Поэтому РФ считает, что все ее требования носят пакетный характер и не могут рассматриваться отдельно.



О наработках нового "уравнения безопасности".

Что касается договора о стратегическом наступательном вооружении, то Россия отмечает, что США не соглашаются на российский подход.



Россия обратила внимание на то, что США проигнорировали их требование не разворачивать ядерное оружие за рубежом. Это "якобы" нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия, поскольку США размещают ядерное оружие в неядерных странах и это оружие способно поразить объекты на территории РФ.



О ракетах средней и малой дальности.

Россия открыта к предложениям по договоренностям по вопросу размещения таких ракет и считает целесообразным предложение США провести взаимные проверки в Румынии и Польше, а также на российских объектах, вопросы размещения ракет.



Российская Федерация готова обсуждать предложения США по снижению рисков конфликтов в воздухе и в воде, однако в РФ предлагают добавить и вопросы надводных кораблей.



О военных учениях.

В РФ заявили, что США проигнорировали их предложения, поэтому призывает США и их союзников отказаться от политики "сдерживания" России и принять конкретные меры для деэскалации военной обстановки.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал следующие шаги Москвы по так называемым гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что действия российской стороны зависят от реакции партнеров.

"Что касается того, как Россия будет действовать дальше. По плану. Он будет состоять из реальной обстановки на местах. Кто может сказать, как она будет складываться? Пока никто. Это зависит не только от нас", - сказал лидер РФ.