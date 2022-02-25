home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

Евросоюз согласовал персональные санкции против Путина и Лаврова, - СМИ

ЕС
Фото из открытых источников

Их активы заморозят

Страны Европейского союза согласовали персональные санкции против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова за войну против Украины. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Достигнут компромисс среди послов ЕС, чтобы заморозить активы Путина и Лаврова. Но нет запрета на выдачу виз", – сообщил журналист.

Новости по теме: Песков заявил о готовности Кремля направить делегацию в Минск для переговоров с Украиной

Напомним, что ранее президент США Джо Байден заявил о введении новых санкций против России. В новый пакет санкций вошло, в частности, ограничение способности России вести бизнес в долларах, фунтах и иенах. Также под ограничения попал российский банк ВТБ.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Песков: Путин может не рассматривать Зеленского как человека, готового выполнить Минские соглашения Куракин: Если бы Зеленский был серьезно настроен на переговоры с Путиным, то обратился бы не к премьеру Италии, а к Медведчуку Путин назвал ситуацию на Донбассе геноцидом Президент РФ хочет "добиваться" от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий безопасности"

программы канала ZIK

Гарантия БЕЗОПАСНОСТИ для Украины |
Верят ли украинцы в то, что Россия начнет полномасштабное вторжение? |
В чем смысл жизни? |
Как рост цен ударил по карману украинцев? |
Мир, нападение, переговоры: какой сценарий ждёт Украину? |