Евросоюз согласовал персональные санкции против Путина и Лаврова, - СМИ

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Их активы заморозят

Страны Европейского союза согласовали персональные санкции против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова за войну против Украины. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Достигнут компромисс среди послов ЕС, чтобы заморозить активы Путина и Лаврова. Но нет запрета на выдачу виз", – сообщил журналист.

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Напомним, что ранее президент США Джо Байден заявил о введении новых санкций против России. В новый пакет санкций вошло, в частности, ограничение способности России вести бизнес в долларах, фунтах и иенах. Также под ограничения попал российский банк ВТБ.