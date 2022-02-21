ЕС окончательно одобрил выделение Украине кредита в размере 1,2 млрд евро

Предоставление средств согласовали по ускоренной процедуре

Совет Европейского Союза одобрил выделение Украине макрофинансовой помощи объемом в 1,2 миллиарда. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Отмечается, что ЕС согласовал предоставление средств в течение всего 21 дня. "Евросоюз ускорил предоставление экономической помощи Украине, поскольку нынешняя геополитическая напряженность пагубно влияет на экономическую и финансовую стабильность Украины. Постоянные угрозы безопасности уже вызвали значительный отток капитала", – говорится в заявлении.

Предполагается, что Украина должна согласовать с ЕС Меморандум о взаимопонимании, в котором будут указаны необходимые реформы для получения средств. Первую часть денег Украина получит сразу после подписания Меморандума, а вторую – после выполнения условий документа.

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Напомним, недавно Европейская комиссия объявила о принятии решения предоставить Украине кредит в 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Первый транш составит 600 млн евро.