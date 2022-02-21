Бывшего министра обороны Казахстана задержали по подозрению в бездействии во время беспорядков

Фото из открытых источников

Начато досудебное расследование по факту бездействия по службе

Бывший министр обороны Казахстана Мурат Бектанов задержан по подозрению в бездействии власти во время протестов в январе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Генпрокуратуру республики.

"19 февраля 2022 года Генеральной прокуратурой начато досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны Мурата Бектанова Карібаєвича по факту бездействия по службе, по статье 452 (бездействие власти) Уголовного кодекса Республики Казахстан", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По данным Генпрокуратуры, 20 февраля Бектанов был задержан и помещен в изолятор временного содержания по подозрению в совершении данного преступления.

"Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - добавили в Генпрокуратуре.

По данным СМИ, руководство Минобороны в лице Бектанова не обеспечило своевременную защиту стратегических объектов в течение нескольких дней во время январских событий.

Мурат Бектанов, который возглавлял Минобороны с августа 2021 года, был уволен с должности 19 января, после массовых беспорядков, произошедших в стране. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тогда заявил, что во время январских событий Вооруженные силы из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства ими не смогли достойно выполнить возложенные на них задачи, а министр Бектанов не обнаружил командирских качеств.

Новости по теме: Европарламент принял резолюцию по событиям в Казахстане

Напомним, 2 января в Казахстане в городе Жанаозен начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране. 4 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Люди требовали отставки правительства.

В связи с этим президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час.