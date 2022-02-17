home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Регионы Читати новину українською

В Днепре выпускники Школы Молодого Политика создают свой первый социальный проект

1
Молодежное крыло ОПЗЖ

В Днепре первые выпускники Школы Молодого Политика начинают собственные социальные проекты и не исключают возможность баллотироваться в депутаты всех уровней уже на следующих выборах. Об этом они рассказали на пресс-конференции в ИА "Мост-Днепр", сообщает пресс-служба молодежного крыла.

По словам депутата областного совета и руководителя Молодёжного Крыла ОПЗЖ в регионе Дмитрия Музыки, для партийцев было важно, чтобы ученики Школы Молодого Политика получили практические знания и навыки.

"Мы создали уникальный в своем роде некоммерческий проект. Поставили цель – научить ребят разбираться в устройстве местного самоуправления и законодательстве.  Чтобы они понимали, куда обращаться с тем или иным вопросом, как правильно его решать. Максимально внедряли практику, чтобы ребята сами видели, как все устроено на самом деле, и как принимаются решения", – рассказал Музыка.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В Донецкой области представители Молодежного Крыла ОПЗЖ устроили празднования Дня влюблённых В Днепре Молодежное Крыло подарило яркие эмоции участникам флешмоба Школа молодого политика в Днепре: первые выпускники получили дипломы Смык: Власть Зеленского — это власть "наоборот"

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект