Журавский об "угольном деле": В этом деле нет не только состава преступления, нет и события преступления

Доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский Фото из открытых источников

В так называемом угольном деле против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука нет не только состава преступления, нет и события преступления. Об этом заявил доктор юридических наук Виталий Журавский в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"10 января этого года сторона защиты обжаловала решение Печерского суда, а дело так и не было передано до 17 февраля. Если обжалует прокуратура, например такой опыт, то дело передается в апелляционный суд в тот же день, это двойной стандарт. Идет процесс затягивания, и я объясню почему. Потому что по этому делу, по которому проходит и Порошенко, и Виктор Медведчук, нет не только состава преступления, нет события преступления", – сказал он.

Журавский считает также, что Медведчука надо отпускать на свободу.

"Это лишение свободы и новый эпизод найти в этом деле им не удастся, потому что как правило, если хотят затянуть домашний арест, то прибегают к такой манипуляции, находят какой-то новый эпизод в старом деле и продолжают домашний арест", – отметил он.

Юрист напомнил, что Медведчук находится под домашним арестом уже около 10 месяцев, а согласно Уголовного процессуального кодекса Украины, совокупный домашний арест не должен превышать 6 месяцев.

"Поскольку адвокатура получила право собирать доказательства, то есть они имеют их в достаточном количестве, я с ними знаком и всем уже очевидно, что ни одного преступления, ни Медведчук, ни проходящие по этому делу не совершили. Просто закрыть глаза у суда не получится, тогда остается один вариант – затягивать, но что дальше? Посмотрите, как поступает тот же суд. У нас есть Порошенко, Порошенко ходит на заседание Верховной Рады, организует митинги, выступает по телевидению, ездит по Киеву. Так подождите – в 2014, 2015, 2016 годах он был президентом, то есть он человек, который уполномочен был на выполнение функций государства местного самоуправления, а Медведчук в это время был рядовым человеком. Он нигде не ставил никакие подписи, абсолютно и вот к нему принято одно предохранительное средство – домашний арест, никуда он не выйдет и арестованы все счета его и жены", – сказал Журавский.

Он прогнозирует, что действующая власть не остановится на этом, судя по тому, как они закрывают СМИ.

"Видно, они пойдут по линии возбудить новое дело уголовное и объявить новое подозрение и снова закрыть Медведчука, как минимум на 6 месяцев. Я вижу такую логику. Представителям Фемиды я хотел бы напомнить, что власть в Украине меняется частями. Зеленского народ впоследствии сменит, потому что ни одного из предвыборных обещаний он не выполнил и простые украинцы стали жить гораздо хуже, и мы все это видим. Судьи по делу Медведчука, в конечном счете, станут объектом уголовного преследования или будут бежать из страны, я в это верю. Их ожидает и позор и судьба бывших судей", – добавил Журавский.

Напомним, 17 февраля Апелляционный суд Киева в очередной раз отказался рассматривать жалобу Медведчука на домашний арест.

Как известно, 20 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

С 13 мая того же года Виктор Медведчук находится под домашним арестом.

В ОПЗЖ назвали такие действия власти откровенной и циничной политической расправой над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

О том, что преследование Медведчука имеет характер политических репрессий и избирательного правосудия, говорится в тысячах публикаций иностранных СМИ. В частности, самый авторитетный американский журнал Time прямо говорит, что причина репрессий против Медведчука состоит в том, что Зеленский считает его своим главным политическим оппонентом, и констатирует, что санкции против Медведчука были введены, когда ОПЗЖ вышла на первое место в социологических опросах.

Ряд европейских политиков поддержали Виктора Медведчука, в частности секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле, которые посетили Виктора Медведчука, находящегося под домашним арестом. Немецкие политики всех уровней – депутат Европейского парламента от Германии, доктор Максимилиан Кра, член комитета по внешней политике Бундестага Петр Быстронь и член комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрих Зингер – также высказали свое мнение о незаконных репрессиях в отношении Виктора Медведчука и выразили ему свою поддержку.