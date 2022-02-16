Зеленский ввел в действие решение СНБО о стратегии обеспечения государственной безопасности

Офис президента

Документ определяет реальные и потенциальные угрозы для страны

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о стратегии обеспечения государственной безопасности. Документ определяет реальные и потенциальные угрозы для страны. Об этом говорится на сайте президента.

В документе говорится, что Российская Федерация продолжает гибридную войну против Украины, применяя политические, экономические, информационно-психологические средства и кибератаки. А деятельность незаконных администраций на Донбассе и в Крыму может угрожать государственной безопасности Украины.

Также отмечается, что деструктивная пропаганда за рубежом и внутри страны разжигает вражду, провоцирует конфликты и подрывает общественное единство. Нынешнее состояние системы стратегических коммуникаций затрудняет нейтрализацию этой угрозы на фоне информационной экспансии РФ.

В стратегии упоминается, что олигархи установили контроль над стратегическими предприятиями и отраслями национальной экономики, в том числе через влияние на политические институты и процессы.

"Государственная политика... направляется на своевременное выявление и предотвращение внешним и внутренним угрозам государственной безопасности Украины, пресечение разведывательных, террористических, диверсионных и иных противоправных посягательств специальных служб иностранных государств, а также организаций, отдельных групп и лиц на государственную безопасность Украины", - говорится в документе.

Как сообщалось ранее, в Североатлантическом альянсе (НАТО) пока не видят признаков деэскалации на границе Украины и России.

При этом генсек Альянса Йенс Столтенберг видит определенные причины для осторожного оптимизма в готовности Москвы к дипломатии.