Зеленский рассказал, что думает о возможности визового режима с РФ

Офис президента

Это будет зависеть от Москвы, подчеркнул глава государства

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, рассматривается ли возможность внедрения Украиной визового режима для граждан из Российской Федерации. Об этом он сообщил во время брифинга.

У главы государства спросили, рассматривается ли возможность внедрения визового режима с Россией. "У меня есть много предложений от нашей команды по этапам реакции. Они связаны со следующими шагами Российской Федерации", – высказался Зеленский.

Напомним, Россия 21 февраля признала так называемые "ЛНР" и "ДНР" "отдельными независимыми республиками". Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. О том, что к этому привело, читайте в нашем материале.

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Позже Совет Федерации России дал согласие на использование Вооруженных сил РФ за пределами страны. Как заявил замминистра обороны РФ Николай Панков, ответные меры связаны с ситуацией на Донбассе, а Россия "должна взять жителей под свою защиту".