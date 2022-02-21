Зеленский проявил политический эгоизм, - Загородний о блокировании попыток Медведчука по освобождению из ОРДЛО 4 женщин

Юрий Загородний Фото из открытых источников

Пока в гуманитарной подгруппе ТКГ был Виктор Медведчук, по освобождению удерживаемых все работало, отметил нардеп

Президент Украины Владимир Зеленский из-за политического эгоизма и политической ревности заблокировал попытки народного депутата Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука освободить четырех женщин из ОРДЛО. Об этом в эфире на "Першому Незалежному" заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") Юрий Загородний.

Народный депутат, комментируя вопрос относительно Минских договоренностей, подробно объяснил каждый пункт этих соглашений. Отдельно парламентарий упомянул о работе гуманитарной подгруппы, которая, в частности, работала над вопросами освобождения удерживаемых лиц.

"Пока до 2019 года работал в гуманитарной подгруппе Медведчук Виктор Владимирович и занимался вопросами освобождения, это работало. Когда Зеленский не захотел, чтобы там работал Виктор Владимирович Медведчук, все остановилось. И даже мы уже в студии говорили, когда захотели передать четырех женщин еще больше года назад, Зеленский заблокировал и эту добровольную передачу в одностороннем порядке. То есть проявился политический эгоизм, политическая ревность", - сказал народный депутат.

Напомним, 16 января 2021 года представители ОРДЛО в совместном заявлении сообщили о намерении в одностороннем порядке освободить четырех женщин (Наталью Стеценко, Светлану Довгаль, Наталью Савченко и Екатерину Котенко), которые содержатся в тюрьмах. При этом было отмечено, что посредником в этом должен выступить председатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Медведчук обратился с письмом к председателю СБУ Ивану Баканову с просьбой посодействовать в передаче из ОРДЛО четырех украинок через КПВВ "Майорск", однако власть заблокировала процесс освобождения, санкционировала политические репрессии против Медведчука и посадила его под домашний арест, чем фактически обрекла украинок на дальнейшее пребывание в тюрьмах ОРДЛО.

При этом с начала вооруженного конфликта на Донбассе благодаря Виктору Медведчуку из ОРДЛО домой вернулись 493 украинца, а всего политиком было освобождено более полутора тысяч человек.