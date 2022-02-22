Зеленский провел разговор с президентом Турции: О чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Офис президента Украины

Президент поблагодарил главу Турции за поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

По словам главы государства, поднималась тема провокационных решений РФ. Вероятно, речь идет о признании Россией так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

"Провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Выразил благодарность за поддержку позиции Украины относительно последних провокационных решений РФ", – написал Зеленский.

Также он поблагодарил Эрдогана за поддержку инициативы по проведению саммита государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием Украины, Турции и Германии.

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Напомним, ранее Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина относительно признания "Л/ДНР". Он заявил, что такие действия России – "неприемлемы".