Зеленский не хочет, чтобы миллионы граждан на Донбассе голосовали, он готов от них отказаться, - Шуфрич

Нестор Шуфрич Фото из открытых источников

Президенту Украины не хочется, чтобы эти люди получили такое конституционное право, отметил нардеп

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не надо, чтобы миллионы наших граждан, которые проживают на Донбассе, получили конституционные права голосовать. Он готов от них отказаться. Об этом в эфире на "Першому Незалежному" заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"), глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич.

"Сегодня что демонстрирует Германия, Франция и Америка? Они демонстрируют Зеленскому, что если мы не можем говорить с вами, если вы нас не слышите, если вы не верите в наши гарантии, что Россия выполнит то, что написано в "Минске", - восстановит границу, контроль над границей, предоставит Украине эту возможность, они гарантируют это не только письменно, не только вам, но и нам. Уже Байден говорит - мы принимаем гарантии Путина и отвечаем за него. Это означает только одно: Зеленскому не надо, чтобы миллионы наших граждан, которые проживают на Донбассе, получили конституционные права голосовать. Ему наплевать на позицию Байдена в плане эту ситуацию урегулировать, тем более, Макрона, тем более, Шольца. Он не хочет, чтобы эти люди голосовали. Он готов от них отказаться", - констатировал Нестор Шуфрич.

Напомним, ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что президент Владимир Зеленский не намерен исполнять международные договоренности по достижению мира на востоке страны.

По мнению лидера оппозиции, позиция украинской власти по избеганию реализации Минских соглашений катастрофически опасна для мира, для безопасности и, в первую очередь, для Украины.

Также сообщалось, что член политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Юрий Загородний говорил о том, что для решения конфликта на Донбассе нужно принять закон об амнистии, чего не делает сейчас действующая власть Украины.