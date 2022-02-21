Заседание ТКГ не состоится до марта

Офис президента Украины

Также может не состояться и встреча политсоветников "нормандского формата"

Заседание Трехсторонней контактной группы и советников "нормандской четверки" состоится не раньше марта. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"Трехсторонняя контактная группа по Донбассу раньше марта не соберется, предпосылок к этому нет. Киев на диалог с Донецком и Луганском не готов", – высказался собеседник издания.

При этом отмечается, что не будет и встречи политсоветников "нормандского формата". "Встреча политсоветников возможна по итогам контактной группы после того, как она отработает и будет что обсуждать", – добавил источник.

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Напомним, недавно украинская сторона призвала собрать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы, чтобы обсудить обострение ситуации на Донбассе. Инициативу объяснили необходимостью предотвращения провокаций. Однако представители ОРДЛО отказались собираться на экстренное заседание.