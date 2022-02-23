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Загородний: Украина расколота, чтобы ее объединить, нужно реализовать план Медведчука

Юрий Загородний
Юрий Загородний Фото из открытых источников

Украина сейчас расколота и чтобы объединить ее, нужно приступить к реализации программы – формулы национального успеха, которую предложил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Загородний.

"Украины сегодня расколота. Чтобы остановить раскол наша политическая сила предлагает начать реализовывать программу – формулу национального успеха, которую предложил лидер нашей партии Виктор Владимирович Медведчук. Также в этом сессионном зале нужно рассмотреть законопроект 6553 о внеблоковом, нейтральном статусе Украины", - сказал он.

Загородний отметил, что приняв такое решение, Украина вернется к истокам своей государственности.  

Ранее Загородний заявил, что власть президента Владимира Зеленского не заинтересована в том, чтобы в Украине был мир и согласие.  

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