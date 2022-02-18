Загородний: Очередной перенос рассмотрения апелляции Медведчука говорит о том, что Зеленский боится проиграть и поэтому идет на унижение человеческого достоинства и полный беспредел

Юрий Загородний Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

То, что сегодня Киевский апелляционный суд в очередной раз отложил рассмотрение жалобы адвокатов председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука на незаконное продление политику меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, подтверждает отсутствие в Украине независимой судебной ветви власти. Об этом, общаясь с журналистами в кулуарах Верховной Рады, сказал член Политсовета ОПЗЖ, народный депутат Украины Юрий Загородний, передает пресс-служба партии.

Он назвал очередной перенос рассмотрения апелляции и то, что Виктор Медведчук до сих пор находится под домашним арестом, нарушением Конституции.

"Президент Украины в своей предвыборной программе сказал, что будет делать все, чтобы судебная ветвь власти стала настоящей властью в Украине. Никакой судебной ветви власти в Украине сегодня нет. Эта ветвь власти полностью уничтожена. Это очередное нарушение Конституции", – заявил народный депутат.

Юрий Загородний рассказал, что уже в течение 38 дней Печерский районный суд города Киева не может передать материалы в Киевский апелляционный суд, чтобы состоялось рассмотрение апелляционной жалобы Виктора Медведчука. Кроме того, по словам парламентария, сегодня на заседание пришел прокурор без каких-либо документов, подтверждающих, что он может представлять в суде сторону обвинения.

"Из Офиса генерального прокурора Украины прислали представителя прокурора одного из районов города Киева без полномочий, даже без постановления Офиса генпрокурора о том, что этот человек должен представлять сторону обвинения на заседании апелляционного суда. Это говорит о том, что Президент Зеленский, инициировавший данное уголовное дело, боится проиграть, потому что там нет состава преступления. Боится проиграть и идет в очередной раз на унижение человеческого достоинства, на полный беспредел в нашей стране", – подчеркнул Юрий Загородний.