Загородний о Минских соглашениях: Власть Зеленского не заинтересована в том, чтобы в Украине был мир и согласие

Юрий Загородний Фото из открытых источников

Власть президента Владимира Зеленского не заинтересована в том, чтобы в Украине был мир и согласие. Об этом в эфире на "Першому Незалежному" заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") Юрий Загородний, комментируя недавние заявления первых лиц государства относительно выполнения Минских соглашений.

"Как предыдущая, так и нынешняя украинская власть не заинтересована в том, чтобы в Украине был мир, согласие, чтобы было единство и в Украине был мир. И предыдущая власть, и действующая власть, наоборот работает в обратном направлении", - отметил политик.

Загородний подчеркнул, что, если бы Минские соглашения выполнялись с первого дня от их подписания, то Украина уже бы давно забыла о проблемах на Донбассе.

"Минские соглашения (это несколько документов) - протокол, меморандум и сама декларация. Протокол был подписан 5 сентября 2014 года, а меморандум - 19 сентября 2014 года. Они начинаются словами, что один, что второй документ - "По итогам консультаций Трехсторонней контактной группы по выработке шагов на имплементацию мирного плана президента Украины Петра Порошенко и инициатив президента Российской Федерации Владимира Путина". Подчеркиваю, чтобы все услышали "мирного плана президента Украины Петра Порошенко". Протокол состоит из 12 вопросов - такая часть, гуманитарная, социально-экономическая и политическая. Меморандум, который называется "По итогам консультаций по выполнению пункта первого протокола", а первый пункт протокола – это немедленное прекращение, совместное прекращения огня. И далее расписываются в меморандуме шаги по отводу вооружений разного калибра... и формирование, скажем так, нейтральной зоны, в которой бы работала миссия ОБСЕ и контролировала выполнение безопасности части этих двух документов. Декларацию подписали президенты Украины, России, Франции, канцлер Германии. Она называется "По поддержке выполнения комплекса мер по выполнению минских соглашений". Все эти предварительные документы вошли в этот комплекс мероприятий", - напомнил он.

Напомним, ранее народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что президент Владимир Зеленский лжет и лжет неоднократно по поводу выполнения Украиной Минских соглашений.

"Врет Зеленский или нет? В этом же вопросе и ответ тоже кроется. Вы сами видите, что лжет и лжет неоднократно. И не только канцлеру Шольцу", – отметил политик.

При этом Кузьмин напомнил о встрече глав стран "нормандского формата", которая состоялась в декабре 2019 года в Париже.

"Вспомните Парижское коммюнике. Там Зеленский подписал и обязался выполнять Минские соглашения и по сути реализовывать формулу Штайнмайера. Пообещал на весь мир, - и обманул. Потом приехал сюда и сказал Украине, что этого ничего не будет, мы это подписывать не будем и не будем выполнять это тоже", – подчеркнул нардеп.

Как сообщалось, несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем пообещал, что Трехсторонняя контактная группа начнет обсуждение законопроектов о местных выборах и особый статус Донбасса.