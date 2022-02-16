За депутата Киевсовета Трубицына, подозреваемого во взяточничестве, внесли залог в почти 15 млн гривен

Также были внесены залоги за исполняющего обязанности директора КП "Городской магазин" Амана Моламова и его заместителя Алексея Непряхина

За подозреваемого во взяточничестве депутата Киевского городского совета от фракции "Слуга народа" Владислава Трубицына внесли определенный судом залог в почти 15 миллионов гривен. Об этом сообщает источник издания "Украинская правда" в ВАКС.

Отмечается, что также были внесены залоги за исполняющего обязанности директора КП "Городской магазин" Амана Моламова и его заместителя Алексея Непряхина.

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Напомним, недавно депутат Киевсовета от "Слуги народа" Владислав Трубицын и его помощник были задержаны на получении взятки в более 1 млн грн. По данным следствия, эти средства Трубицын требовал у предпринимателя за годовое разрешение на работу для сети торговых МАФов в центре Киева.