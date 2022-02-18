Юрий Загородний: США пытаются убрать Медведчука с политической арены, потому что знают, что им невозможно манипулировать, там есть стержень и есть позиция

Юрий Загородний Фото из открытых источников

Дискредитация и политически мотивированное уголовное преследование, которому в Украине подвергается председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, – это проект США, который они запустили не в первый раз. Об этом заявил член Политсовета ОПЗЖ, народный депутат Украины Юрий Загородний в эфире программы "В эпицентре украинской политики" на телеканале UkrLive, передает пресс-служба партии.

Парламентарий напомнил, что впервые попытки дискредитировать Медведчука были предприняты Вашингтоном еще при президентстве Леонида Кучмы.

"Я когда-то рассказывал, что, как только Кучма стал Президентом, США начали поиск преемника ‒ кто будет после Кучмы. И среди множества претендентов остановись на двух: Ющенко и Медведчуке. И они поняли: тот, кем можно манипулировать, – Ющенко. А Медведчуком манипулировать не будешь. Там есть стержень, там есть позиция. Когда остановились на Ющенко, включили проект дискредитации Медведчука. Это по указанию США делается. Это их технология", – отметил нардеп.

Юрий Загородний уверен, что сейчас ситуация повторяется и США видят в ОПЗЖ и Викторе Медведчуке сильного конкурента управляемому Президенту Зеленскому.

"Дали команду уменьшить влияние Медведчука в украинской политике, возбуждая против него уголовные дела. Что и было сделано. Придуманные дела. Если вернуться к Минским соглашениям, то восьмым пунктом предусмотрена экономическая часть, которой все придуманные дела против Медведчука множатся на ноль", – убежден политик.

Загородний уверен, что работа против ОПЗЖ и лично Медведчука была начата Зеленским с первых дней его президентства.

"В том же 2019 году, в сентябре, через несколько месяцев после того, как Зеленский стал Президентом, в его кабинете при определенных следователях, людях из СБУ и ГБР разрабатывался план дискредитации "Оппозиционной платформы - За жизнь". Организация слежки, и фальсификация уголовных дел против лидеров ОПЗЖ. И там назывался целый ряд фамилий. Я не буду их называть, могу сказать, что я тоже есть в том перечне. Возглавлял это список Виктор Медведчук, естественно. И началась эта работа. Она продолжается по сегодняшний день", – заявил парламентарий.

Загородний акцентировал внимание на том, что неправомерные решения, которые принимаются в судах по так называемым делам против Медведчука, лишний раз доказывают ‒ власть полностью уничтожила судебную систему в Украине.

"И сегодняшний пример ‒ заседание апелляционного суда по так называемому делу Виктора Владимировича Медведчука. Должна была рассматриваться апелляция, в очередной раз рассмотрение перенесли. Не состоялось заседание, поскольку 38 дней Печерский райсуд Киева не может передать документы в апелляционный суд. Это не игнорирование, это просто издевательство над судебной системой в Украине со стороны власти. Почему они так поступают? Потому что знают, что нужно снимать домашний арест, другого выхода нет. И они делают все, чтобы суд не состоялся. Перенесли на 23 февраля. Посмотрим, будет ли 23 февраля", – сказал Юрий Загородний.