Юрий Загородний: Мы должны вернуться к истокам нашей государственности – к внеблоковому, нейтральному статусу, чтобы сохранить Украину как суверенное, независимое государство

Юрий Загородний Фото из открытых источников

Народный депутат Украины, член Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Загородний с трибуны Верховной Рады обратился к парламентариям, передает пресс-служба партии.

В июне 1990 года, за полтора месяца до провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины, премьер-министр Великобритании – легендарная Маргарет Тэтчер, выступая вот с этой трибуны, трибуны Верховной Рады Украины, подчеркнула, что независимость – это прежде всего ответственность.

Цитирую: "Вы должны научиться брать на себя ответственность за свои решения – это то, чего у вас так долго не было".

Власть – это всегда глубокие знания, труд и высокая ответственность, писал украинский историк, философ, общественно-политический деятель Вячеслав Липинский.

Есть ли высокая ответственность у украинской власти? Сложный вопрос. Очень сложный!

Кто-то обещает решить вопрос Донбасса через две недели, а затем не выполняет Минские соглашения.

В. А. Зеленский, идя на выборы, в четвертой главе своей предвыборной программы обещал: "Мы должны добиться мира для Украины. Движение Украины в НАТО и другие объединения безопасности должно получить подтверждение через всеукраинский референдум".

А вступая в должность Президента Украины, в инаугурационной речи сказал: "…Могу заверить ‒ чтобы наши герои больше не гибнули, я готов на все. И я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и ‒ если потребуется – я без колебаний готов потерять свой пост, чтобы только наступил мир. Не теряя наших территорий".

Но, к сожалению, не хватило политической ответственности, чтобы выполнить Минские соглашения и вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс.

Возможность не упущена. Возможность есть.

Лучший путь – это дипломатия.

Украина должна своими действиями, гуманитарной политикой, экономическим прагматизмом показывать, что Донбасс – это Украина! Донецк – это Украина! Луганск – это Украина!

Украина расколота. Есть угроза распада.

Чтобы такого не произошло, мы –политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" ‒ предлагаем:

1) начать реализовывать Формулу национального успеха, которую предложил Украине Виктор Медведчук;

2) вынести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона № 6553 от 25 января 2022 года и принять Закон о внеблоковом, нейтральном статусе Украины.

Приняв такой Закон, мы вернемся к истокам нашей государственности – Декларации о государственном суверенитете Украины, где в разделе IX записано: "Украина торжественно провозглашает свое намерение стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не участвует в военных блоках…".

Знаете, коллеги, отцы независимости Украины были мудрыми, дальновидными политиками и государственниками.

Я убежден, мы должны вернуться к их наработкам, их заветам, чтобы сохранить Украину как суверенное, независимое государство!

А вам, коллеги, спасибо за внимание!