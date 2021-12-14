Юрий Бойко: Зе-власть – это постоянные скандалы, кадровая чехарда и дремучий непрофессионализм

Юрий Бойко Фото из открытых источников

Назначение на государственные должности случайных людей, без опыта и профессиональных знаний, стало визитной карточкой власти. Кадровая чехарда, бессистемность и отсутствие у власти профессионалов ведут к углублению кризисных явлений по всем направлениям. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

"Все мы являемся свидетелями бесконечного количества скандалов со "слугами" и их назначенцами. Они почувствовали себя хозяевами жизни. Отсюда и хамское отношение к коллегам, к служащим, к обычным людям. Подобные случаи в цивилизованном обществе никогда бы не произошли", - заявил политик, комментируя скандал с уволенным замминистра МВД.

Парламентарий подчеркнул, что при назначениях на высокие должности власть не учитывает профессиональные навыки, а руководствуется личными отношениями.

"Зе-власть – это постоянные скандалы, кадровая чехарда и дремучий непрофессионализм. Социальные лифты нынешней власти выносят наверх абсолютно непрофессиональных, но "своих" людей. Можно вспомнить, как назначаются правительства и увольняются министры. Кандидатов в министры никто толком не знает, даже в провластном большинстве. За 20 минут до голосования их представляют в парламенте, послушное большинство жмет кнопки и отправляет новоиспеченных министров руководить направлениями, о которых те раньше не имели представления. Так же, без серьезного обсуждения, отчета о проделанной работе их потом за 20 минут выгоняют, простым нажатием кнопок. Это началось с назначения правительства Гончарука и продолжается по сей день" - отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Политик считает, что подобная кадровая политика ведет только к провалам, росту недоверия людей и политическому кризису.

"Власть, утратившая доверие, должна уйти. Сейчас необходима Программа развития страны, реальные решения по преодолению экономического, социального и политического кризисов. Поэтому к власти должны прийти профессионалы, способные справиться с этими вызовами", - резюмировал Юрий Бойко.