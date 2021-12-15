Юрий Бойко: Закон о множественном гражданстве откроет рынок покупки украинской земли для иностранцев

Юрий Бойко Фото из открытых источников

Законопроект, позволяющий украинцам иметь несколько гражданств, содержит нормы, которые могут нанести вред стране, поэтому сейчас его нужно отложить. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, отвечая на вопрос о повестке пленарной недели Верховной Рады.

"Любой закон должен соответствовать Конституции и быть полезным для страны. Проект множественного гражданства сомнителен по обоим критериям. Во-первых, на сегодня нет разъяснения Конституционного суда о том, допускает ли Основной закон второе гражданство. Во-вторых, его введение в предложенном варианте может принести государству не пользу, а вред. Поэтому мы считаем правильным отложить рассмотрение этого законопроекта. У парламента в разгар энергетического кризиса и эпидемии есть чем заняться и без него", – заявил политик.

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" убежден, что введение множественного гражданства должно произойти тогда, когда оно перестанет быть способом бегства от социально-экономических проблем внутри страны.

"На данный момент такой проект выглядит как предложение собственным гражданам искать работу за рубежом. Но мы должны обеспечивать украинцам работу дома, а не выгонять их за границу", – объяснил он.

Народный депутат считает, что в предложенном законопроекте существует много моментов, которые пойдут во вред Украине.

"Почему множественное гражданство запрещено директорам школ, но разрешено главе Нацбанка, членам набсоветов НБУ и государственных компаний? Если мы считаем, что наличие нескольких паспортов недопустимо при выполнении ответственных государственных функций, то исключений делать нельзя. Кроме того, закон должен помогать в вопросе восстановления единства страны. А в ситуации, когда 600 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей уже получили российские паспорта, запрет двойного гражданства с РФ работает на ее раскол", – сказал он.

"Наконец, непонятно, как предложенный закон будет сочетаться с законами о рынке земли. Потому что если множественное гражданство протаскивается для того, чтобы завуалированно разрешить иностранцам владеть украинской землей, то такой закон нам точно не нужен", – резюмировал Юрий Бойко.