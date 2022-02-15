Юрий Бойко: Власть прикрывается слухами о "вторжении", чтобы уйти от ответственности за рост бедности в стране

ОПЗЖ

Сейчас за информационными кампаниями и нагнетанием страхов в обществе власть прячет свое бездействие и нежелание заботиться о людях. Военную истерию нужно прекратить. Парламент сейчас должен сосредоточиться на принятии социальных законов, которые поддержат людей. Об этом журналистам в кулуарах парламента заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, передает пресс-служба организации.

"Власть обещала стране мир и развитие. Но за два с половиной года умудрилась довести ситуацию до военной паники, которую теперь не знает, как погасить. Сейчас парламент не имеет права прятаться за лозунгами и эксплуатировать страхи людей. Успокоить граждан может стабильная и предсказуемая работа Верховной Рады. Сейчас нужно принимать социальные законы. Максимально показать людям, что мы о них заботимся, и наша фракция будет такие инициативы поддерживать", – подчеркнул Юрий Бойко.

По его словам, ОПЗЖ будет добиваться принятия законопроекта №7035 об увеличении выплат медикам и учителям.

"Мы разработали и внесли в парламент законопроект, который увеличивает выплаты медикам и учителям. Мы показали, где взять на это деньги. Власть наобещала по 20 тысяч врачам, а на деле все сводится к тому, что их переводят на полставки или вообще увольняют. Обязанность депутатов исправить эту ситуацию", – сказал оппозиционный политик.

По его словам, власть должна заняться экономикой и дать людям уверенность в будущем. НБУ сейчас сдерживает курс, но нужно прекратить истерию. При этом, власть транслирует противоречивые заявления, которые уничтожают остатки доверия к ней.

"ОПЗЖ готова вести предметный диалог и работать совместно, чтобы прекратить военный психоз и наконец-то вернуть в Украину мир. Но если даже сейчас парламент окажется неспособен прислушаться к требованиям общества, занять государственническую позицию, останется только одно средство – роспуск Верховной Рады. Это будет единственно верное политическое решение, которое может вывести ситуацию из тупика", – резюмировал Юрий Бойко.