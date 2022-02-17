Юрий Бойко: Парламент, игнорирующий социальные законопроекты, не имеет права представлять людей

ОПЗЖ

В то время, когда в стране тяжелый социально-экономический кризис, и люди нуждаются в поддержке власти, парламент игнорирует социальные законопроекты, которые могли бы реально помочь людям. Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил журналистам в кулуарах парламента, передает пресс-служба организации.

По словам народного депутата, фракция ОПЗЖ высказала принципиальную позицию – не голосовать за так называемые "пустые" законопроекты власти, которые не несут никакой пользы людям, и требовать внесения законов, которые действительно позволили бы стране преодолеть кризис.

"Пока не будет рассмотрен законопроект о поддержке ФОПов, вновь вышедших на протестную акцию, пока не будет рассмотрено постановление ОПЗЖ относительно выполнения Минских соглашений, пока не будет рассмотрен законопроект, касающийся увеличения выплат медицинским работникам и педагогам, мы не будем голосовать за "пустые" законы власти", - сказал Юрий Бойко.

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" напомнил, что ОПЗЖ зарегистрировала в парламенте законопроект №7035 об увеличении зарплат медикам и педагогам. Согласно документу, грамотно перераспределив государственные расходы можно выделить, в частности, на программу государственных гарантий медицинского обслуживания населения 106 млрд грн. Также власти наконец-то нужно прекратить игнорировать проблему малых предпринимателей.

"Ситуация с ФОПами вообще вопиющая – люди теряют бизнес, лишаются возможности кормить свои семьи. А что делает власть? Облагает их штрафами и драконовскими правилами. Своими непрофессиональными решениями власть довела людей до того, что они вынуждены протестами на улице защищать свои права. Но "слуги" даже не реагируют, не слышат справедливые требования людей", - сказал оппозиционный политик.

Юрий Бойко подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" потребует, чтобы в парламент были внесены законы, которые действительно позволят стране преодолеть кризис.

"В то время, когда в стране была крайне напряженная ситуация, а люди ждали от парламента заявлений, депутаты лишь смогли проголосовать за каникулы под видом карантина. Парламент, который игнорирует неотложные требования людей и пытается имитировать деятельность, не имеет права представлять украинский народ. Верховная Рада должна идти на перевыборы", – резюмировал Юрий Бойко.