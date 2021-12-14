Юрий Бойко: ОПЗЖ поддерживает законопроект, который запрещает банкротство угольных шахт

Юрий Бойко Фото из открытых источников

Из всех законопроектов, которые парламент намерен рассмотреть во вторник, 14 декабря, "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет голосовать только за законопроект, который запрещает банкротство государственных угледобывающих предприятий. Об этом журналистам сообщил Сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко, комментируя решение ВР работать во вторник до рассмотрения всех вопросов повестки дня.

"Там нет законопроектов, которые нужны сегодня людям: которые повышают зарплату медикам, которые ограничивают коммунальные тарифы. Есть только политический мусор, за который мы голосовать не будем. Единственный закон, который мы сегодня поддержим, ради которого мы задержимся, если его рассмотрение выйдет за рамки регламента – это законопроект, который предотвращает банкротство государственных угольных шахт", - подчеркнул Юрий Бойко.

Политик отметил, что это очень важный в сегодняшних экономических условиях законопроект, поскольку большинство госшахт сейчас убыточны и имеют значительные задолженности перед людьми.

"Шахты сегодня "обвешаны" долгами, их могут обанкротить и люди лишатся работы. Этот закон напрямую запрещает банкротство государственных шахт в сегодняшних экономических условиях. Это единственное, за что мы будем сегодня голосовать", - заявил Сопредседатель ОПЗЖ.

Народный депутат отметил, что пока правительство и монобольшинство в парламенте занимаются пустой болтовней и обеспечением собственных интересов, задолженность по зарплате перед шахтерами уже превысила 675 млн гривен.

"По этому вопросу мы уже отправили депутатский запрос на президента. Это позорное явление, которое появилось несколько лет назад и продолжается сейчас. То, что сегодня обманули шахтеров и не платят им зарплаты – это просто позор. Мы всеми методами будем бороться, чтобы это было устранено", - резюмировал Юрий Бойко.