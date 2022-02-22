Юрий Бойко: Есть только дипломатический путь решения конфликта на Донбассе

Юрий Бойко Фото из открытых источников

Только дипломатическим путем, с участием международных посредников можно разрешить сложную ситуацию, которая сейчас на Донбассе. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, передает пресс-служба партии.

"Сегодня главная задача – предотвратить дальнейшую эскалацию. Это можно сделать только дипломатическим путем, с участием международных посредников. Мы не можем жить в таком напряжении. У нас не выдержит экономика, очень встревожены люди, из страны уходят инвестиции, падает курс национальной валюты", - подчеркнул Юрий Бойко.

Политик добавил, что сейчас парламент должен сосредоточиться на принятии решений, которые помогут выйти из кризиса.

"От парламента нужны решения, которые позволят разрешить эту сложную ситуацию. Нам необходимо успокоить людей. У нас настолько накалена атмосфера в обществе и так быстро ухудшается экономическая ситуация, уезжают люди. Самое главное, что важно сделать - это срочно успокоить страну", - резюмировал Юрий Бойко.