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Выезд из Украины: На период военного положения чиновникам могут запретить покидать страну

верховный совет

Верховная Рада Украины

 Фото из открытых источников

Соответствующий законопроект сейчас на регистрации в парламенте

В Украине могут запретить выезд из страны чиновникам на период военного положения. Соответствующий законопроект сейчас на регистрации в парламенте. Об этом сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря на своей странице в Telegram.

Законопроектом предлагается в период военного положения ограничить выезд из Украины:

  • народным депутатам;
  • членам КМУ, чиновникам;
  • председателям ОГА, РГА;
  • государственным служащим категории "А";
  • руководителям ЦОИВ, в т. ч. со специальным статусом;
  • руководителям предприятий, учреждений и организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства;
  • руководителям предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих деятельность, связанную с обеспечением безопасности и устойчивости критической инфраструктуры и др.

Совгиря написала, что присоединяется к этой инициативе и на заседании профильного комитета будет предлагать дополнить указанный перечень должностных лиц судьями Конституционного суда Украины.

"Убеждена, что в решающие для государства времена судьи Конституционного суда должны обеспечить возможность принятия решений безотлагательно", - сообщила она.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в выходные из Украины вылетели десятки чартерных самолетов с семьями многих олигархов и бизнесменов.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию о том, что накануне страну покинули несколько десятков чартеров с народными депутатами, олигархами и бизнесменами, и призвал их вернуться в течение 24 часов.

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