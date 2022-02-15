Выезд из Украины: На период военного положения чиновникам могут запретить покидать страну
Соответствующий законопроект сейчас на регистрации в парламенте
В Украине могут запретить выезд из страны чиновникам на период военного положения. Соответствующий законопроект сейчас на регистрации в парламенте. Об этом сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря на своей странице в Telegram.
Законопроектом предлагается в период военного положения ограничить выезд из Украины:
- народным депутатам;
- членам КМУ, чиновникам;
- председателям ОГА, РГА;
- государственным служащим категории "А";
- руководителям ЦОИВ, в т. ч. со специальным статусом;
- руководителям предприятий, учреждений и организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства;
- руководителям предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих деятельность, связанную с обеспечением безопасности и устойчивости критической инфраструктуры и др.
Совгиря написала, что присоединяется к этой инициативе и на заседании профильного комитета будет предлагать дополнить указанный перечень должностных лиц судьями Конституционного суда Украины.
"Убеждена, что в решающие для государства времена судьи Конституционного суда должны обеспечить возможность принятия решений безотлагательно", - сообщила она.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в выходные из Украины вылетели десятки чартерных самолетов с семьями многих олигархов и бизнесменов.
Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию о том, что накануне страну покинули несколько десятков чартеров с народными депутатами, олигархами и бизнесменами, и призвал их вернуться в течение 24 часов.