Выезд из Украины: На период военного положения чиновникам могут запретить покидать страну

В Украине могут запретить выезд из страны чиновникам на период военного положения. Соответствующий законопроект сейчас на регистрации в парламенте. Об этом сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря на своей странице в Telegram .

Законопроектом предлагается в период военного положения ограничить выезд из Украины:

народным депутатам;

членам КМУ, чиновникам;

председателям ОГА, РГА;

государственным служащим категории "А";

руководителям ЦОИВ, в т. ч. со специальным статусом;

руководителям предприятий, учреждений и организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства;

руководителям предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих деятельность, связанную с обеспечением безопасности и устойчивости критической инфраструктуры и др.

Совгиря написала, что присоединяется к этой инициативе и на заседании профильного комитета будет предлагать дополнить указанный перечень должностных лиц судьями Конституционного суда Украины.

"Убеждена, что в решающие для государства времена судьи Конституционного суда должны обеспечить возможность принятия решений безотлагательно", - сообщила она.

Новости по теме: Госпогранслужба рассказала, будет ли ограничивать выезд для украинцев призывного возраста

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в выходные из Украины вылетели десятки чартерных самолетов с семьями многих олигархов и бизнесменов.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию о том, что накануне страну покинули несколько десятков чартеров с народными депутатами, олигархами и бизнесменами, и призвал их вернуться в течение 24 часов.