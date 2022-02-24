Вторжение РФ: Украину поддерживают мировые страны и международные организации
В частности действия Москвы осуждают ЕС, НАТО, ОБСЕ и ООН
На фоне вторжения России по состоянию на 15:45 24 февраля украинское государство поддержали 48 государств и пять международных организаций. Об этом сообщило Министерство обороны Украины в Facebook.
Как отмечается, с заявлениями в поддержку Украины выступили: ФРГ, Франция, Австралия, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Польша, Литва, Латвия, Словения, Эстония, Молдова, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Чехия, Венгрия, Словакия, Мексика, Северная Македония, Албания, Черногория, Португалия, Болгария, Новая Зеландия, Кипр, Италия, Исландия, Грузия, Хорватия, Корея, Испания, Коста-Рика, Бразилия, Япония, Босния и Герцеговина, Ирландия, Бельгия, Колумбия, Канада, Либерия, Перу, Сингапур, Палестина, Белиз.
При этом, основными сигналами международной поддержки являются:
- заявления, что Россия понесет ответственность за свои действия;
- сообщение о координации своих действий с партнерами по НАТО и ЕС;
- обещания о жестком ответе (мощное заявление Бориса Джонсона);
- Запад в течение дня скоординирует свою реакцию в формате G7, НАТО и ЕС (заявление Олафа Шольца);
- ряд стран созвали экстренные заседания правительств, в частности Япония, Австрия и Польша;
- актом агрессии Россия исключает себя из международного сообщества (заявление Анджея Дуды);
- призыв Литва к введению жестких санкций, включая отключение от SWIFT;
- заявления некоторых стран о готовности принять беженцев, в частности Молдова;
- введение Молдовой чрезвычайного положения из-за нападения России на Украину.
Кроме этого, в поддержку Украины выступили международные организации: Евросоюз, Североатлантический альянс (НАТО), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Организация Объединенных Наций (ООН).
Напомним, ранее сообщалось, что Североатлантический альянс собирает срочный саммит по видеосвязи 25 февраля, чтобы принять решение о дальнейших действиях.
В то же время, Альянс активировал заранее разработанный план защиты, который упрощает передвижение войск, в том числе сил быстрого реагирования, в которые входят также более 100 самолетов и 120 кораблей.