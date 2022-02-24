Вторжение РФ: Украину поддерживают мировые страны и международные организации

Украина Фото из открытых источников

В частности действия Москвы осуждают ЕС, НАТО, ОБСЕ и ООН

На фоне вторжения России по состоянию на 15:45 24 февраля украинское государство поддержали 48 государств и пять международных организаций. Об этом сообщило Министерство обороны Украины в Facebook.

Как отмечается, с заявлениями в поддержку Украины выступили: ФРГ, Франция, Австралия, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Польша, Литва, Латвия, Словения, Эстония, Молдова, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Чехия, Венгрия, Словакия, Мексика, Северная Македония, Албания, Черногория, Португалия, Болгария, Новая Зеландия, Кипр, Италия, Исландия, Грузия, Хорватия, Корея, Испания, Коста-Рика, Бразилия, Япония, Босния и Герцеговина, Ирландия, Бельгия, Колумбия, Канада, Либерия, Перу, Сингапур, Палестина, Белиз.

При этом, основными сигналами международной поддержки являются:

заявления, что Россия понесет ответственность за свои действия;

сообщение о координации своих действий с партнерами по НАТО и ЕС;

обещания о жестком ответе (мощное заявление Бориса Джонсона);

Запад в течение дня скоординирует свою реакцию в формате G7, НАТО и ЕС (заявление Олафа Шольца);

ряд стран созвали экстренные заседания правительств, в частности Япония, Австрия и Польша;

актом агрессии Россия исключает себя из международного сообщества (заявление Анджея Дуды);

призыв Литва к введению жестких санкций, включая отключение от SWIFT;

заявления некоторых стран о готовности принять беженцев, в частности Молдова;

введение Молдовой чрезвычайного положения из-за нападения России на Украину.

Кроме этого, в поддержку Украины выступили международные организации: Евросоюз, Североатлантический альянс (НАТО), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Организация Объединенных Наций (ООН).

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Напомним, ранее сообщалось, что Североатлантический альянс собирает срочный саммит по видеосвязи 25 февраля, чтобы принять решение о дальнейших действиях.

В то же время, Альянс активировал заранее разработанный план защиты, который упрощает передвижение войск, в том числе сил быстрого реагирования, в которые входят также более 100 самолетов и 120 кораблей.