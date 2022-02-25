ВРУ требует от гарантов из Будапештского меморандума немедленных действий для прекращения агрессии РФ

Руслан Стефанчук. Фото GettyImages/Global Images Ukraine

И с требованием предоставления реальной помощи Украине в восстановлении ее суверенитета

ВРУ обратилась к странам-гарантам по Будапештскому меморандуму с требованием немедленных действий для эффективной деэскалации и прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины. Об этом в своем видеообращении заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Трансляцию вел UKRlive.

"Верховная Рада Украины обращается к государствам - гарантам независимости, суверенитета и существующих границ Украины в соответствии с Меморандумом о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, так называемого Будапештского меморандума, с требованием совершения немедленных действий для эффективной деэскалации и прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины, вывода ее войск и техники с территории Украины и предоставлении реальной помощи Украине в восстановлении ее суверенитета", - говорится в заявлении.

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